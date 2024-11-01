Tekirdağ'da 300 Polisle Asayiş Uygulaması - Son Dakika
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Tekirdağ'da 300 Polisle Asayiş Uygulaması

Tekirdağ\'da 300 Polisle Asayiş Uygulaması

Tekirdağ'da 300 polisle yapılan uygulamada, 661 araç ve 1953 kişi kontrol edildi, suçla mücadele edildi.

01.11.2024 22:16
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Tekirdağ'da 300 polisin katılımıyla asayiş uygulaması yapıldı.

İl Emniyet Müdürlüğü Asayiş, Trafik Şube ve Narkotik Şubesi ekipleri il genelinde 15 noktada denetimde bulundu.

Suçun önlenmesi, kamu düzeninin sağlanması, hak ve hürriyetlerin korunması ile yasak olan her türlü silah, uyuşturucu ve patlayıcı maddenin tespit edilmesi ve aranan şahısların yakalanması amacıyla yapılan uygulamada 300 personel görev aldı.

Denetim noktalarında şüpheli görülen araçlar durdurulup aranırken ehliyet ve ruhsat kontrolleri yapıldı.

Yürütülen çalışmalarda 661 araç ile 65 motosiklet kontrol edildi, 1953 kişiye Genel Bilgi Toplama (GBT) kontrolü yapıldı.

Uygulamalarda, trafik yönünden kusurlu olduğu belirlenen araçlara idari para cezası uygulandı.

Asayiş uygulamalarının düzenli aralıklarla devam edeceği belirtildi.

Kaynak: AA

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