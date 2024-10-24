Tekirdağ'da 4-6 Yaş Kur'an Kursları Çalıştayı Düzenlendi

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Tekirdağ İl Müftülüğünce 4-6 yaş Kur'an Kursları çalıştayı düzenlendi.

Müftülükten yapılan açıklamaya göre, çalıştay 4-6 yaş grubu Kur'an kurslarında etkinlik ve verimliliği artırmak, uygulamada birlikteliği sağlamak, alanda mevcut sorunları tanımlamak, çözüm önerilerini istişare etmek ve yeni proje önerileri oluşturup geliştirmek amacıyla yapıldı.

Açıklamada görüşlerine yer verilen İl Müftüsü Mustafa Soykök, 4-6 yaş grubu Kur'an kurslarının önemli olduğunu belirtti.

Çalıştayın hayırlı olmasını temenni eden Soykök, "Kurslarda yapmış olduğunuz çalışmalardan, gayretlerinizden dolayı her birinize ayrı ayrı teşekkür ediyorum. 2024-2025 eğitim öğretim yılını 4-6 yaş dönemi ilan ediyoruz. Sıkıntılarımızı, eksikliklerimizi ve taleplerinizi konuşacağız. Bu dönem her bir kursumuzu ziyaret etmek istiyoruz." ifadelerini kullandı.

Programa, İl Müftü Yardımcıları Hayriye Aydın, Harun Bayraktutar, Abdurrahim Durmuş, şube müdürleri ile Kur'an kursu öğreticileri katıldı.