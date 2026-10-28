Tekirdağ'da 4. evre meme kanserini yenen emekli öğretmen erken teşhis çağrısı yaptı - Son Dakika
Üye Girişi
Son Dakika Logo
Son Dakika Uygulamayı yükle! YÜKLE

Tekirdağ'da 4. evre meme kanserini yenen emekli öğretmen erken teşhis çağrısı yaptı

Google algoritmasına bırakmayın, okuyacağınız haberi siz seçin! Tıkla ve ekle
Tekirdağ\'da 4. evre meme kanserini yenen emekli öğretmen erken teşhis çağrısı yaptı
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Tekirdağ'da 70 yaşındaki emekli öğretmen Aygül Uzel, korkusu nedeniyle 3 yıl ertelediği kontroller sonrası KETEM'de 4. evre meme kanseri teşhisi aldı. Kemoterapiyle sağlığına kavuşan Uzel, kadınlara meme ve koltuk altı bölgelerini düzenli kontrol etmeleri çağrısında bulundu.

Tekirdağ'da meme kanseriyle mücadelesini kazanan 70 yaşındaki emekli öğretmen Aygül Uzel, erken teşhis çağrısında bulundu.

Uzel, yaklaşık 10 yıl önce kendi imkanlarıyla yaptığı kontroller sırasında vücudunda kitle fark etti ancak korkusu nedeniyle doktora gitmeyi erteledi.

Aradan geçen 3 yılın ardından Tekirdağ Kanser Erken Teşhis, Tarama ve Eğitim Merkezine (KETEM) başvuran Uzel'e 4. evre meme kanseri teşhisi konuldu.

Kemoterapi başta olmak üzere zorlu bir tedavi sürecinin ardından Uzel, sağlığına kavuştu.

Aygül Uzel, AA muhabirine, tedavi sürecinin kendisi için kolay olmadığını söyledi.

Tedavi sürecinde çok kez kemoterapi aldığını dile getiren Uzel, "Kanser, sen beni değil ben seni yeneceğim" diyerek mücadeleye başladığını dile getirdi.

Uzel, kadınların kendi vücutlarını tanımaları ve sağlık kontrollerini ihmal etmemeleri önerisinde bulunarak, "Kadınların, meme ve koltuk altı bölgelerini düzenli olarak kontrol etmeleri gerekiyor. Kendi kendine muayene sırasında fark ettiği belirtileri dikkate almaları çok önemli, ihmal edilmemeli." dedi.

"Kanserden korkmayın"

Tekirdağ Kanserle Mücadele ve Dayanışma Derneği Başkanı Hülya Becerir de 9 yılı aşkın süredir dernek bünyesinde kanser hastalarına destek verdiğini belirtti.

Uzel'in hastalığı fark etmesine rağmen tedaviye başlama ve hastalığı kabullenme sürecinde zorluk yaşadığını aktaran Becerir, kanser tanısını kabullenmenin kolay olmadığını ifade etti.

Uzel'in tedavi sürecindeki kararlılığıyla diğer hastalara örnek olduğunu dile getiren Becerir, dernek olarak hastaların bu süreçte kendilerini yalnız hissetmemeleri için çalıştıklarını vurguladı.

Kanser ve diğer kronik hastalıkların herkesin karşısına çıkabileceğini ifade eden Becerir, şunları kaydetti:

"Kanser taramalarındaki imkanların gelişmesiyle daha fazla vaka tespit ediliyor. Hastalıkla ilgili korkunun erken teşhis, tedavi ve takip süreçlerini olumsuz etkilememesi gerekiyor. Kanserden korkmayın. Kimse korkmadan sağlık kuruluşlarına başvurup destek alabilir."

Kaynak: AA
Meme KanseriMeme KanseriTekirdağSağlıkGüncelKadınSon Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    SonDakika.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve sondakika.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.

İsrail’de oyların büyük bölümü sayıldı Netanyahu’ya soğuk duş İsrail'de oyların büyük bölümü sayıldı! Netanyahu'ya soğuk duş
İsmail Kartal’ın yerine ilk görüşme yapıldı bile İşte telefon açılan teknik direktör İsmail Kartal'ın yerine ilk görüşme yapıldı bile! İşte telefon açılan teknik direktör
14 yıllık iktidar sandıkta devrildi Devlet televizyonundan tarihi itiraf geldi 14 yıllık iktidar sandıkta devrildi! Devlet televizyonundan tarihi itiraf geldi
Fuhuş pazarlığının yazışmaları sızdı 2 saat için istedikleri ücrete bakın Fuhuş pazarlığının yazışmaları sızdı! 2 saat için istedikleri ücrete bakın
Korumaya o görüntüler soruldu Mustafa Sarıgül’ü zora sokacak sözler Korumaya o görüntüler soruldu! Mustafa Sarıgül'ü zora sokacak sözler
19 yaşındaki genç kızı böyle kaçırdılar Yerini bildirene büyük ödül 19 yaşındaki genç kızı böyle kaçırdılar! Yerini bildirene büyük ödül
12:06
İspanya’da iki hızlı tren çarpıştı: Çok sayıda ölü ve yaralı var
İspanya'da iki hızlı tren çarpıştı: Çok sayıda ölü ve yaralı var
12:02
Arsenal 4. lig takımına elendi Hakem görür görmez maçı durdurdu
Arsenal 4. lig takımına elendi! Hakem görür görmez maçı durdurdu
11:52
Bir hafta arayla iki acı haber Oğlunun ardından Cem Akaş da hayatını kaybetti
Bir hafta arayla iki acı haber! Oğlunun ardından Cem Akaş da hayatını kaybetti
11:28
Devlet hastanesinde görevli doktorla ilgili vahim iddia “Namaz kılmaya gittim“ deyip...
Devlet hastanesinde görevli doktorla ilgili vahim iddia! "Namaz kılmaya gittim" deyip...
10:47
Bakan Işıkhan’ın sözleri heyecanlandırdı: Müjdeyi Cumhurbaşkanımız açıklayacak
Bakan Işıkhan'ın sözleri heyecanlandırdı: Müjdeyi Cumhurbaşkanımız açıklayacak
10:31
Korumaya o görüntüler soruldu Mustafa Sarıgül’ü zora sokacak sözler
Korumaya o görüntüler soruldu! Mustafa Sarıgül'ü zora sokacak sözler
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda     Reklam   İletişim    Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 28.10.2026 12:27:27. #.0.2#
SON DAKİKA: Tekirdağ'da 4. evre meme kanserini yenen emekli öğretmen erken teşhis çağrısı yaptı - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Gizlilik ve Çerez Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Sondakika.com IOS Sondakika.com Android