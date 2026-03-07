Tekirdağ'da polis ekiplerince yürütülen çalışmalar kapsamında farklı suçlardan aranan 47 zanlı tutuklandı.
İl Emniyet Müdürlüğü ekiplerince aranan kişilerin yakalanmasına yönelik kent genelinde son bir haftada çalışma gerçekleştirildi.
Çalışmalarda, haklarında çeşitli suçlardan arama kararı bulunan 157 şüpheli yakalandı.
İşlemlerinin ardından adli makamlara sevk edilen 47 şüpheli tutuklandı, diğerleri serbest bırakıldı.
Son Dakika › Güncel › Tekirdağ'da 47 Zanlı Tutuklandı - Son Dakika
Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.
Sizin düşünceleriniz neler ?