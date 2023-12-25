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Tekirdağ'da 5 katlı apartmanda yangın çıktı - Son Dakika
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Tekirdağ'da 5 katlı apartmanda yangın çıktı

Tekirdağ'ın Süleymanpaşa ilçesinde bulunan bir apartmanın ikinci katında çıkan yangın itfaiye ekipleri tarafından kısa sürede söndürüldü. Yangında evde bulunan 4 yaşındaki çocuk hafif yaralandı ve hastaneye kaldırıldı.

Tekirdağ\'da 5 katlı apartmanda yangın çıktı
25.12.2023 - 15:13,
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Tekirdağ'ın Süleymanpaşa ilçesinde 5 katlı bir apartmanın ikinci katında çıkan yangın itfaiye ekipleri tarafından söndürüldü.

Zafer Mahallesi'ndeki apartmanın 2. katındaki dairede henüz bilinmeyen bir nedenle yangın çıktı. Durumun bildirilmesi üzerine olay yerine itfaiye, sağlık ve polis ekibi sevk edildi.

Yangın, ekiplerin müdahalesiyle kısa sürede söndürüldü, evdeki eşyalar kullanılamaz hale geldi.

Yangında evde bulunan 4 yaşındaki M.Ç. itfaiye ekiplerince kurtarıldı.

Hafif yaralanan çocuk, sağlık ekipleri tarafından Tekirdağ Dr. İsmail Fehmi Cumalıoğlu Şehir Hastanesi'ne kaldırıldı.

Kaynak: AA
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