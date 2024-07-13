Tekirdağ'da 53 şüpheli yakalandı, 17'si tutuklandı

Tekirdağ'da jandarma ekiplerince yürütülen çalışmalar sonucu farklı suçlardan aranan 53 şüpheli yakalandı, 17'si tutuklandı.
İl Jandarma Komutanlığı ekiplerince aranan kişilerin yakalanması için 8-11 Temmuz tarihlerinde kent genelinde çalışma yapıldı.
Çalışmalarda çeşitli suçlardan haklarında arama kararı bulunan 53 şüpheli yakalandı.
İşlemlerinin ardından adli makamlara sevk edilen şüphelilerden 17'si tutuklandı, diğer zanlılar ifadelerinin ardından serbest bırakıldı.
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