Tekirdağ'da 6. Acil Günleri Sempozyumu sevk sistemini masaya yatırmak üzere başladı - Son Dakika
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Tekirdağ'da 6. Acil Günleri Sempozyumu sevk sistemini masaya yatırmak üzere başladı

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Tekirdağ\'da 6. Acil Günleri Sempozyumu sevk sistemini masaya yatırmak üzere başladı
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Tekirdağ İsmail Fehmi Cumalıoğlu Şehir Hastanesi'nde iki gün sürecek 6. Acil Günleri Sempozyumu başladı. İl Sağlık Müdürü Lütfi Çağatay Onar, sempozyumda sevk sisteminin olumlu ve olumsuz yönleriyle kurumun güçlü ve geliştirilmesi gereken alanlarının ele alınacağını söyledi.

Tekirdağ'da, acil sağlık hizmetlerinin geliştirilmesi ve sağlık çalışanlarının mesleki bilgi ve deneyimlerinin artırılması amacıyla düzenlenen "6. Acil Günleri Sempozyumu" başladı.

Tekirdağ İsmail Fehmi Cumalıoğlu Şehir Hastanesi'nde düzenlenen ve iki gün sürecek sempozyumda konuşan İl Sağlık Müdürü Lütfi Çağatay Onar, bölgenin en iyi acil sağlık sistemine sahip olduklarını söyledi.

Sorumluluklarının büyük olduğunu aktaran Onar, hastaların ve sağlık çalışanlarının kendilerine emanet olduğunu belirtti.

Sempozyumda sevk sisteminin olumlu ve olumsuz yönleri ile kurumun güçlü ve geliştirilmesi gereken alanlarının ele alınacağını anlatan Onar, "Sevk sistemimizin pozitif yanlarını, negatif yanlarını, kurumumuzun güçlü ve güçsüz yanlarını hepsini hap haline getirip, sempozyumda sunacağız." dedi.

Onar, sempozyum kapsamında usta-çırak ilişkisi, sağlık iletişimi, komplike hastalara yaklaşım ve risk analizi konularında bilgi ve deneyim paylaşımında bulunulacağını ifade etti.

Hastane Başhekimi Prof. Dr. Erhan Tabakoğlu da sempozyumun düzenlenmesinde emeği geçenlere teşekkür etti.

Bölgenin en büyük hizmet kuruluşlarından birinde görev yaptıklarını belirten Tabakoğlu, bu tür bilimsel etkinliklerin önemine dikkati çekti.

Sempozyum Başkanı Uzman Dr. Orhan Eroğlu ise etkinliği 6 yıldır başarıyla sürdürdüklerini söyledi.

Meslek hayatına yeni başlayan hekimlerin görev yaptıkları yerlerde yabancılık hissedebildiğini belirten Eroğlu, "Meslektaşlarımız mezun olduktan sonra gittiğiniz yerlerde genelde yabancılık hissediyorsunuz. Bunları gidermek için en sık görülen hastalıklar, karşılaşılan problemlerin çözümü için hem bilimsel hem interaktif bir program olsun istedik. Umarım verimli bir sempozyum gerçekleştireceğiz." diye konuştu.

Acil sağlık hizmetlerinde güncel bilimsel yaklaşımların ele alınacağı sempozyumda, bilgi ve deneyim paylaşımıyla mesleki gelişime katkı sunulması hedefleniyor.

Kaynak: AA
Şehir HastanesiTekirdağSağlıkGüncelSon Dakika

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