Tekirdağ'da yasa dışı yollarla yurda giren 6 düzensiz göçmen yakalandı.
İl Emniyet Müdürlüğü ekipleri, Muratlı ilçesindeki denetimde bir aracı durdurdu.
Araçta bulunan 6 düzensiz göçmen, işlemlerin ardından İl Göç İdaresi Müdürlüğüne gönderildi.
Göçmen kaçakçılığı yaptığı iddiasıyla gözaltına alınan A.B, emniyetteki işlemlerinin ardından çıkarıldığı hakimlikçe tutuklandı.
Son Dakika › Güncel › Tekirdağ'da 6 Düzensiz Göçmen Yakalandı - Son Dakika
Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.
Sizin düşünceleriniz neler ?