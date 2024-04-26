Tekirdağ'da 6 yaşındaki İnci Yılmaz resim sergisi açtı - Son Dakika
Üye Girişi
Güncel

Tekirdağ'da 6 yaşındaki İnci Yılmaz resim sergisi açtı

Tekirdağ\'da 6 yaşındaki İnci Yılmaz resim sergisi açtı

Ailesinin yönlendirmesiyle bir yıl önce resim yapmaya başlayan 6 yaşındaki İnci Yılmaz, resim öğretmeni Zeynep Cihan'dan aldığı eğitimin ardından ilk sergisini açtı. Yılmaz'ın kara kalem ve sulu boya tekniğindeki 20 çalışmasının yer aldığı serginin açılışı, Şehit Öğretmen Neşe Alten Anaokulunda yapıldı. İnci Yılmaz, resim yapmayı çok sevdiğini ve ilk sergisini açtığı için heyecanlı olduğunu ifade etti.

26.04.2024 13:12
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Tekirdağ'da 6 yaşındaki İnci Yılmaz resim sergisi açtı.

Ailesinin yönlendirmesiyle bir yıl önce resim yapmaya başlayan Yılmaz, 5 ay önce resim öğretmeni Zeynep Cihan'dan aldığı eğitimin ardından ilk sergisini açtı.

Yılmaz'ın kara kalem ve sulu boya tekniğindeki 20 çalışmasının yer aldığı "Bir İnci'nin serüveni" isimli serginin açılışı, Şehit Öğretmen Neşe Alten Anaokulunda yapıldı.

Yılmaz, AA muhabirine, resim yapmayı çok sevdiğini, öğretmeninin desteğiyle kendisini geliştirdiğini belirterek, ilk sergisini açtığı için heyecanlı olduğunu ifade etti.

Resim öğretmeni Zeynep Cihan da İnci'nin yetenekli bir öğrenci olduğunu dile getirdi.

Öğrencisinin resimde önemli bir ilerleme gösterdiğini ifade eden Cihan, "Gerekli çalışmaları yaparak İnci'ye güzel şeyler katmaya çalıştık. İlk aşamada temel seviyeleri öğrettik. Diğer sergisi için bir konu üzerinde çalışmayı düşünüyoruz. İkinci serginin daha da güzel olacağını düşünüyorum. Orada daha geniş kitlelere ulaşmak istiyoruz." diye konuştu.

Okul Müdürü Gülyüz Yaman ise okuldaki her öğrencinin özel olduğunu ve İnci'nin resim yeteneğinin yaptığı resimlerde görüldüğünü aktardı.

Sergiyi gezen Güven Çelik de resimlerin güzel olduğunu belirterek, bu tür resimleri daha üst sınıflardaki öğrencilerin çizebildiğini ifade etti.

Kaynak: AA

Tekirdağ, Sanat, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Güncel Tekirdağ'da 6 yaşındaki İnci Yılmaz resim sergisi açtı - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?


14:02 Ticaret Bakanlığı, fiyatları düşürmek için tavuğa ihracat yasağı getiriyor Ticaret Bakanlığı, fiyatları düşürmek için tavuğa ihracat yasağı getiriyor
13:38 Özel’den Kılıçdaroğlu’nun “Sarayla müzakere edilmez mücadele edilir“ sözlerine yanıt Özel'den Kılıçdaroğlu'nun "Sarayla müzakere edilmez mücadele edilir" sözlerine yanıt
12:50 Taksim bombacısı Ahlam Albashir için karar: 7 kez ağırlaştırılmış müebbet ve 1794 yıl hapis cezası Taksim bombacısı Ahlam Albashir için karar: 7 kez ağırlaştırılmış müebbet ve 1794 yıl hapis cezası
12:37 Cezaevinde 37 kiloya kadar düşen Nihal Candan tahliye edildi Cezaevinde 37 kiloya kadar düşen Nihal Candan tahliye edildi
12:07 Köklü tasarruf tedbirleri hayata geçiyor Zorunlu olmayan tüm servisler kaldırılacak, memura kart verilecek Köklü tasarruf tedbirleri hayata geçiyor! Zorunlu olmayan tüm servisler kaldırılacak, memura kart verilecek
13:48 Pakistanlı bir şahıs evinde dans eden kadını gizlice videoya çekip TikTok’ta paylaştı Pakistanlı bir şahıs evinde dans eden kadını gizlice videoya çekip TikTok'ta paylaştı
13:13 Özel seçim sözünü tuttu Denizli İl Başkanı Ali Osman Horzum’a hediye ettiği motorla caddede turladı Özel seçim sözünü tuttu! Denizli İl Başkanı Ali Osman Horzum'a hediye ettiği motorla caddede turladı
12:56 Karaman’daki ’Dilan Polat’lı gösteriye Milli Eğitim’den soruşturma Karaman'daki 'Dilan Polat'lı gösteriye Milli Eğitim'den soruşturma
12:22 Bakan Şimşek: Enflasyon yaz aylarında hızla düşecek Bakan Şimşek: Enflasyon yaz aylarında hızla düşecek
12:16 İspanya’da otomattan kahve içen genç kız kör oldu İspanya'da otomattan kahve içen genç kız kör oldu
11:53 Okulda öğretmen yumruklayan veli gözaltına alındı Okulda öğretmen yumruklayan veli gözaltına alındı
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda |  Reklam |  İletişim |  Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 26.04.2024 14:13:30. #1.12#
SON DAKİKA: Tekirdağ'da 6 yaşındaki İnci Yılmaz resim sergisi açtı - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement