Tekirdağ jandarma ekiplerince aranması bulunduğu için yakalanan 76 şüpheliden 25'i tutuklandı.
İl Jandarma Komutanlığı ekipleri, 14-20 Kasım tarihleri arasında çeşitli suçlardan aranan kişilerin yakalanmasına yönelik çalışma yaptı. Çalışma kapsamında 76 şüpheli yakalandı.
Jandarmadaki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen bu kişilerden 25'i tutuklandı, diğerleri salıverildi.
Otomobilde 49 bin 400 makaron ele geçirildi
Tekirdağ'ın Hayrabolu ilçesinde bir otomobilde 49 bin 400 makaron (filtreli sigara kağıdı) ele geçirildi.
İlçe Jandarma Komutanlığı ekipleri, tütün ve tütün mamulleri kaçakçılığının önlenmesine yönelik çalışmalarını sürdürüyor.
Ekipler, Lahana Mahallesi'nde şüphe üzerine bir otomobili durdurdu.
Araçta yapılan aramada, 49 bin 400 makaron ele geçirildi.
Sürücü T.K. hakkında adli işlem yapıldı.
Son Dakika › Güncel › Tekirdağ'da 76 Şüpheli Yakalandı - Son Dakika
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