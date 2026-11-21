Tekirdağ'da akşam saatlerinde şiddetlenen sağanak vatandaşlara zor anlar yaşattıGoogle algoritmasına bırakmayın, okuyacağınız haberi siz seçin! Tıkla ve ekle
Tekirdağ'da akşam saatlerinde yer yer şiddetini artıran sağanak, bazı cadde ve sokaklarda su birikintileri oluşturdu. Vatandaşlar yağmurluk ve şemsiyelerle korunmaya çalışırken yağışın gece boyunca aralıklarla sürmesi bekleniyor.
Tekirdağ'da sağanak yaşamı olumsuz etkiliyor.
Kentte aniden başlayan sağanak, akşam saatlerinde yer yer şiddetini artırdı.
Sağanak nedeniyle bazı cadde ve sokaklarda su birikintileri oluşurken, vatandaşlar yağmurluk ve şemsiyelerle yağıştan korunmaya çalıştı.
Yağışın, gece boyunca aralıklarla sürmesi bekleniyor.
Kaynak: AA
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