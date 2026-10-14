Tekirdağ'da ani sağanak hayatı olumsuz etkiledi, sıcaklık 14 derece ölçüldü - Son Dakika
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Tekirdağ'da ani sağanak hayatı olumsuz etkiledi, sıcaklık 14 derece ölçüldü

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Tekirdağ\'da ani sağanak hayatı olumsuz etkiledi, sıcaklık 14 derece ölçüldü
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Tekirdağ'da aniden başlayan yağış kısa sürede kuvvetli sağanağa dönüştü. Yağmura hazırlıksız yakalanan vatandaşlar duraklara ve kameriyelere sığınırken kentte sıcaklık 14 derece ölçüldü; sağanağın gün boyunca sürmesi bekleniyor.

Tekirdağ'da sağanak hayatı olumsuz etkiledi.

Kentte aniden başlayan yağış, kısa sürede kuvvetli sağanağa dönüştü.

Yağmura hazırlıksız yakalanan bazı vatandaşlar şemsiyelerle korunmaya çalışırken, bazıları otobüs duraklarına ve parklardaki kameriyelere sığındı.

Hava sıcaklığının 14 derece ölçüldüğü kentte, sağanağın gün boyunca aralıklarla sürmesi bekleniyor.

Kaynak: AA
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SON DAKİKA: Tekirdağ'da ani sağanak hayatı olumsuz etkiledi, sıcaklık 14 derece ölçüldü - Son Dakika
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