Tekirdağ\'da ani sağanak hayatı olumsuz etkiledi, sıcaklık 14 derece ölçüldü

Tekirdağ'da ani sağanak hayatı olumsuz etkiledi, sıcaklık 14 derece ölçüldüGoogle algoritmasına bırakmayın, okuyacağınız haberi siz seçin! Tıkla ve ekle
Tekirdağ'da aniden başlayan yağış kısa sürede kuvvetli sağanağa dönüştü. Yağmura hazırlıksız yakalanan vatandaşlar duraklara ve kameriyelere sığınırken kentte sıcaklık 14 derece ölçüldü; sağanağın gün boyunca sürmesi bekleniyor.
Tekirdağ'da sağanak hayatı olumsuz etkiledi.
Kentte aniden başlayan yağış, kısa sürede kuvvetli sağanağa dönüştü.
Yağmura hazırlıksız yakalanan bazı vatandaşlar şemsiyelerle korunmaya çalışırken, bazıları otobüs duraklarına ve parklardaki kameriyelere sığındı.
Hava sıcaklığının 14 derece ölçüldüğü kentte, sağanağın gün boyunca aralıklarla sürmesi bekleniyor.
Kaynak: AA
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