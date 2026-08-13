Tekirdağ'da Anız Yangını: 4 Çiftlik Yandı - Son Dakika
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Tekirdağ'da Anız Yangını: 4 Çiftlik Yandı

Tekirdağ\'da Anız Yangını: 4 Çiftlik Yandı
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Ergene'de çıkan anız yangınında 4 çiftlik evi yandı, 5 bin saman balyası kül oldu. Ekipler müdahaleye devam ediyor.

TEKİRDAĞ'ın Ergene ilçesinde çıkan anız yangında, alevlerin sıçradığı 4 çiftlik evi ile yaklaşık 5 bin saman balyası yandı. Üreticiler, çiftliklerde bulunan hayvanları ile tarlalardaki saman balyalarını başka alanlara götürmek için yoğun çaba harcadı. Yaklaşık 900 dekar alanda etkili olduğu belirtilen yangına müdahale sürüyor.

Ergene ile Çorlu ilçeleri arasındaki çevre yolu kenarındaki alanda, saat 13.30 sıralarında anız yangını çıktı. Alevler rüzgarın da etkisiyle geniş alana yayıldı. İhbarla bölgeye Çorlu, Ergene, Çerkezköy, Kapaklı ve Süleymanpaşa ilçelerinden çok sayıda itfaiye ekibi sevk edildi. Tarım arazilerinin yanı sıra çiftliklerin de bulunduğu bölgede, alevlerin sıçradığı 4 çiftlik evi kullanılmaz hale geldi. Çiftlik ve tarlalarda taşınmamak için bekletilen yaklaşık 5 bin saman balyası da yanarak küle döndü.

HORTUMLA DESTEK VERDİLER

Üreticiler, çiftliklerdeki hayvanlarını ve saman balyalarını başka alanlara taşımak için yoğun çaba harcadı. Çevrede evleri bulunan vatandaşlar da dışarı çıkarak, söndürme çalışmalarına hortum ve küreklerle destek verdi. Çevre yolunu duman kaplaması nedeniyle güvenlik güçleri, önlem alarak trafiği sağlamaya çalıştı. Yaklaşık 900 dekar alanda etkili olduğu belirtilen yangını söndürmek için ekiplerin çalışması sürüyor.

Kaynak: DHA

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Son Dakika Güncel Tekirdağ'da Anız Yangını: 4 Çiftlik Yandı - Son Dakika

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