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Tekirdağ'da asayiş uygulamasında aranan 5 şüpheli gözaltına alındı.

İl Jandarma Komutanlığı ekipleri, genel asayiş suçlarının önlenmesi ve şüphelilerin yakalanmasına yönelik ile genelinde uygulama yaptı.

Ekipler, 2 bin 336 kişiye Genel Bilgi Toplama (GBT) kontrolü yaptı, 903 aracı incelendi.

Çeşitli suçlardan aranan 5 şüpheli yakalandı.

Uygulamada 5 araca trafik yönünden 9 bin bin lira idari para cezası kesildi, 2 araç trafikten men edildi.