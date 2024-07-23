Tekirdağ'da asayiş uygulamasında aranan 5 şüpheli gözaltına alındı.
İl Jandarma Komutanlığı ekipleri, genel asayiş suçlarının önlenmesi ve şüphelilerin yakalanmasına yönelik ile genelinde uygulama yaptı.
Ekipler, 2 bin 336 kişiye Genel Bilgi Toplama (GBT) kontrolü yaptı, 903 aracı incelendi.
Çeşitli suçlardan aranan 5 şüpheli yakalandı.
Uygulamada 5 araca trafik yönünden 9 bin bin lira idari para cezası kesildi, 2 araç trafikten men edildi.
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