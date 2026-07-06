Tekirdağ\'da Atölye Yangını

TEKİRDAĞ'ın Ergene ilçesinde havalandırma malzemesi üretilen atölyede çıkan yangında iş yeri kullanılamaz hale geldi.

Marmaracık Mahallesi Kaymakam Fatih Kızıltoprak Caddesi'nde havalandırma malzemesi üretilen atölyede öğle saatlerinde yangın çıktı. Alevler kısa sürede iş yerini sardı. İhbarla adrese polis, sağlık ve itfaiye ekipleri sevk edildi. İtfaiye ekiplerinin hızlı müdahalesiyle alevler söndürüldü. Yangında iş yeri kullanılamaz hale geldi.

Kaynak makinesinden sıçrayan kıvılcımların neden olduğu değerlendirilen yangının kesin çıkış nedeninin tespiti için inceleme başlatıldı.