Tekirdağ'da bir apartmana giren şüphelinin, dairelerin önündeki ayakkabıları çalma anı binanın güvenlik kameralarınca kaydedildi.
Alınan bilgiye göre, Yavuz Mahallesi'ndeki bir apartmanda yaşayan bina sakinleri, dairelerin önündeki ayakkabılarının çalındığını fark edince güvenlik kameralarını inceledi.
Kamera görüntülerinde, binaya giren bir kişinin dairelerin önündeki ayakkabıları aldığını gören apartman sakinleri durumu polise bildirdi.
Polis ekipleri, şüphelinin yakalanması amacıyla çalışma başlattı.
Apartmanın güvenlik kameralarına yansıyan görüntülerde, ayakkabıları tek tek inceleyerek alan şüphelinin poşete koyarak kaçması yer alıyor.
Son Dakika › Güncel › Tekirdağ'da Ayakkabı Hırsızı Kamerada - Son Dakika
Sizin düşünceleriniz neler ?