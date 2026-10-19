Tekirdağ'da bağımlılıkla mücadele kurulu 4. toplantısını gerçekleştirdi - Son Dakika
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Tekirdağ'da bağımlılıkla mücadele kurulu 4. toplantısını gerçekleştirdi

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Tekirdağ\'da bağımlılıkla mücadele kurulu 4. toplantısını gerçekleştirdi
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Tekirdağ'ın Süleymanpaşa ilçesinde 2026'nın 4. Bağımlılıkla Mücadele Koordinasyon Kurulu Toplantısı Kaymakam Mahmut Nedim Tunçer başkanlığında yapıldı. Toplantıda faaliyet raporları sunuldu, ilçe ve kampüste planlanan farkındalık etkinlikleri ele alındı.

Tekirdağ'ın Süleymanpaşa ilçesinde 2026 yılının 4. Bağımlılıkla Mücadele Koordinasyon Kurulu Toplantısı gerçekleştirildi.

Süleymanpaşa Kaymakamı Mahmut Nedim Tunçer başkanlığında kaymakamlıkta düzenlenen toplantıya, Yeşilay Tekirdağ Şubesi temsilcileri, Yeşilay Danışmanlık Merkezi (YEDAM) Sosyal Hizmet Uzmanı, Tekirdağ Namık Kemal Üniversitesi (TNKÜ) Genç Yeşilay Topluluğu Başkanı Şiyar Pülat, gönüllüler ve kurul üyeleri katıldı.

Toplantıda, bağımlılıkla mücadele kapsamında yürütülen çalışmalar değerlendirilerek gerçekleştirilen faaliyetlere ilişkin raporlar sunuldu.

İlçe genelinde ve üniversite kampüsünde düzenlenmesi planlanan farkındalık etkinlikleri ele alındı.

Toplantının ardından TNKÜ Sağlık Bilimleri Fakültesi Dekanı Prof. Dr. Tülin Yıldız, Genç Yeşilay Topluluğu üyeleriyle bir araya geldi.

Kaynak: AA
Mahmut Nedim TunçerSüleymanpaşaTekirdağSağlıkGüncelSon Dakika

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