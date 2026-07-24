Tekirdağ'da bağımlılıkla mücadele toplantısı

Tekirdağ'da Bağımlılıkla Mücadele İl Koordinasyon Kurulu 2026 yılı üçüncü toplantısı, Vali Recep Soytürk başkanlığında gerçekleştirildi.

Valilik Toplantı Salonu'nda düzenlenen toplantıda, bağımlılıkla mücadele kapsamında dönem içerisinde yürütülen çalışmalar değerlendirilirken, kurumlar arası koordinasyonun güçlendirilmesine yönelik görüş alışverişinde bulunuldu.

Toplantıda, Saray Kaymakamlığı adına Saray İlçe Sağlık Müdürü Uzm. Dr. Mahmut Talha Uçar, ilçede bağımlılıkla mücadele kapsamında yürütülen faaliyetlere ilişkin sunum yaptı.

Gümrük Muhafaza Kaçakçılık ve İstihbarat İl Müdürlüğü Bölge Amiri Meltem Şakarcan Şahin de kurumun bağımlılıkla mücadele çalışmaları hakkında kurul üyelerine bilgi verdi.

Kurul üyeleri, gündem maddeleri ve önerileri değerlendirirken, bir sonraki İl Koordinasyon Kurulu toplantısında sunum yapacak kurumlar da belirlendi.

Toplantı, bağımlılıkla mücadelede kurumlar arası iş birliği ve koordinasyonun artırılmasına yönelik değerlendirmelerin ardından sona erdi.

Toplantıya, Tekirdağ Cumhuriyet Başsavcısı Bilgehan Yücel, Saray Kaymakamı Refik Özsoy, İl Emniyet Müdürü Ahmet Metin Turanlı, İl Jandarma Komutanı Jandarma Albay Ali Güngör, Sahil Güvenlik Karakol Komutanı Yüzbaşı Can Çakıcı, Tekirdağ Büyükşehir Belediyesi Genel Sekreteri Doç. Dr. Ergün Halisçelik ile Bağımlılıkla Mücadele İl Koordinasyon Kurulu üyeleri katıldı.