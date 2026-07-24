Tekirdağ'da bağımlılıkla mücadele toplantısı - Son Dakika
Üye Girişi
Son Dakika Logo

Tekirdağ'da bağımlılıkla mücadele toplantısı

24.07.2026 09:35
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Tekirdağ'da Vali Soytürk başkanlığında toplanan Bağımlılıkla Mücadele İl Koordinasyon Kurulu, 2026 yılı üçüncü toplantısında çalışmaları değerlendirdi ve kurumlar arası iş birliğini güçlendirme kararı aldı.

Tekirdağ'da Bağımlılıkla Mücadele İl Koordinasyon Kurulu 2026 yılı üçüncü toplantısı, Vali Recep Soytürk başkanlığında gerçekleştirildi.

Valilik Toplantı Salonu'nda düzenlenen toplantıda, bağımlılıkla mücadele kapsamında dönem içerisinde yürütülen çalışmalar değerlendirilirken, kurumlar arası koordinasyonun güçlendirilmesine yönelik görüş alışverişinde bulunuldu.

Toplantıda, Saray Kaymakamlığı adına Saray İlçe Sağlık Müdürü Uzm. Dr. Mahmut Talha Uçar, ilçede bağımlılıkla mücadele kapsamında yürütülen faaliyetlere ilişkin sunum yaptı.

Gümrük Muhafaza Kaçakçılık ve İstihbarat İl Müdürlüğü Bölge Amiri Meltem Şakarcan Şahin de kurumun bağımlılıkla mücadele çalışmaları hakkında kurul üyelerine bilgi verdi.

Kurul üyeleri, gündem maddeleri ve önerileri değerlendirirken, bir sonraki İl Koordinasyon Kurulu toplantısında sunum yapacak kurumlar da belirlendi.

Toplantı, bağımlılıkla mücadelede kurumlar arası iş birliği ve koordinasyonun artırılmasına yönelik değerlendirmelerin ardından sona erdi.

Toplantıya, Tekirdağ Cumhuriyet Başsavcısı Bilgehan Yücel, Saray Kaymakamı Refik Özsoy, İl Emniyet Müdürü Ahmet Metin Turanlı, İl Jandarma Komutanı Jandarma Albay Ali Güngör, Sahil Güvenlik Karakol Komutanı Yüzbaşı Can Çakıcı, Tekirdağ Büyükşehir Belediyesi Genel Sekreteri Doç. Dr. Ergün Halisçelik ile Bağımlılıkla Mücadele İl Koordinasyon Kurulu üyeleri katıldı.

Kaynak: AA

Tekirdağ, Güvenlik, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Güncel Tekirdağ'da bağımlılıkla mücadele toplantısı - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    SonDakika.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve sondakika.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
Elazığ’da arkeolojik kazılarda 5 bin yıllık tapınak alanı, sunaklar ve kutsal ocaklar bulundu Elazığ'da arkeolojik kazılarda 5 bin yıllık tapınak alanı, sunaklar ve kutsal ocaklar bulundu
Eskişehirspor camiası yasta: Acı haberler peş peşe geldi Eskişehirspor camiası yasta: Acı haberler peş peşe geldi
Kylian Mbappe’ye ahlaksız teklif Telefon edip otel odasına çağırdı Kylian Mbappe'ye ahlaksız teklif! Telefon edip otel odasına çağırdı
İşte Fatih Portakal’ın Ahbap soruşturmasında verdiği ifade İşte Fatih Portakal'ın Ahbap soruşturmasında verdiği ifade
Filenin Sultanları yarı finalde Kanada’yı geriden gelerek yıktı Filenin Sultanları yarı finalde! Kanada'yı geriden gelerek yıktı
Reynmen kedisini sevmek isterken hastanelik oldu Reynmen kedisini sevmek isterken hastanelik oldu

09:59
Türkiye’nin gündemine oturan teyzenin yüzünü güldürdüler
Türkiye'nin gündemine oturan teyzenin yüzünü güldürdüler
09:28
Akaryakıta son dönemin en büyük zammı Bir psikolojik eşik daha aşılıyor
Akaryakıta son dönemin en büyük zammı! Bir psikolojik eşik daha aşılıyor
09:20
Vincenzo Italiano’nun hareketi maçın önüne geçti
Vincenzo Italiano'nun hareketi maçın önüne geçti
08:48
Zincir marketlerde satılan ünlü peynirde büyük tehlike Hepsi toplatıldı
Zincir marketlerde satılan ünlü peynirde büyük tehlike! Hepsi toplatıldı
08:29
Fatma Soydaş’ın tutuklamadan önceki görüntüleri ortaya çıktı
Fatma Soydaş'ın tutuklamadan önceki görüntüleri ortaya çıktı
06:45
ABD’den kritik hamle Nükleer tesisin bulunduğu bölgeyi hedef aldı
ABD'den kritik hamle! Nükleer tesisin bulunduğu bölgeyi hedef aldı
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda     Reklam   İletişim    Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 24.07.2026 10:17:29. #7.13#
SON DAKİKA: Tekirdağ'da bağımlılıkla mücadele toplantısı - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Gizlilik ve Çerez Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Sondakika.com IOS Sondakika.com Android Sondakika.com Huawei
Advertisement
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.