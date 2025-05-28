Tekirdağ'da Bayramda Engelli ve Yaşlılara Ücretsiz Ulaşım

(TEKİRDAĞ) - Tekirdağ Büyükşehir Belediyesi, Kurban Bayramı boyunca mezarlık ziyaretlerini kolaylaştırmak amacıyla engelli ve ileri yaştaki vatandaşlara ücretsiz ulaşım hizmeti verecek.

Tekirdağ Büyükşehir Belediyesi, 6 ile 9 Haziran 2025 tarihleri arasında mezarlık ziyaretlerini kolaylaştırmak amacıyla akülü ya da manuel tekerlekli sandalye kullanan bireyler ile toplu taşıma araçlarına binmekte zorlanan yaşlılar için özel ulaşım aracı tahsis edecek.

59 KB 275 ve 59 DB 560 plakalı engelli ve yaşlı hizmet araçları, dört gün boyunca vatandaşların hizmetinde olacak. Hizmet, bayram boyunca tüm ilçelerde ücretsiz olarak sağlanacak.

Büyükşehir Belediye Başkanı Candan Yüceer, konuyla ilgili yaptığı açıklamada, şu ifadelere yer verdi:

"Gönüllerden gönüllere ulaşmayı hedefliyoruz"

"Bayramlar, sevdiklerimizle bir araya geldiğimiz, anılarla buluştuğumuz özel zamanlardır. Bu özel günlerde, engelli ve yaşlı vatandaşlarımızın da sevdiklerinin mezarlarını ziyaret ederken hiçbir zorluk yaşamamalarını istiyoruz. Kimsenin yolda kalmadığı, kimsenin dışarıdan bakmadığı bir bayramı hep birlikte yaşamak için bu hizmeti veriyoruz. Büyükşehir Belediyesi olarak, herkesin hayatına dokunan, gönüllere değen hizmetler üretmeye devam edeceğiz. Bir yerden bir yere ulaşmak kolay, biz gönüllerden gönüllere ulaşmayı hedefliyoruz. Bayram sevincini hep birlikte ve eşit koşullarda paylaşabildiğimizde gerçek bayram olur."

Hizmetten yararlanmak isteyen vatandaşlar, Tekirdağ Büyükşehir Belediyesi'nin "ALO 153 Candan Çözüm Hattı" üzerinden ayrıntılı bilgi alabilecek.