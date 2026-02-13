Tekirdağ'da 'Beyin Ölümünden Yaşama' Sempozyumu

Tekirdağ İl Sağlık Müdürlüğünce "Beyin Ölümünden Yaşama" sempozyumu gerçekleştirildi.

Tekirdağ İsmail Fehmi Cumalıoğlu Şehir Hastanesinde düzenlenen sempozyumda, Başhekim Prof. Dr. Erhan Tabakoğlu, İl Sağlık Müdürlüğü Sağlık Bakım Hizmetleri Başkanı Mustafa Dönmez ve İstanbul Organ ve Doku Nakli Bölge Başkanı Doç. Dr. Gülçin Hilal Alay konuşma yaptı.

Doç. Dr. Bişar Ergün, Uzman Dr. Fatma Hacıoğlu Kasım ve Uzman Dr. Tuğba Demircioğlu, beyin ölümü tanısı ve organ bağışının önemi hakkında katılımcılara bilgi verdi.

Sempozyumun ardından eğitimcilere katkılarından dolayı teşekkür belgeleri takdim edildi.