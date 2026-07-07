Tekirdağ'da Bıçaklı Kavga: 1 Ölü - Son Dakika
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Tekirdağ'da Bıçaklı Kavga: 1 Ölü

Tekirdağ\'da Bıçaklı Kavga: 1 Ölü
07.07.2026 15:48
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Süleymanpaşa'da çıkan bıçaklı kavgada B.K. hayatını kaybetti, M.K. tutuklandı.

Tekirdağ'ın Süleymanpaşa ilçesinde çıkan bıçaklı kavgada 1 kişi hayatını kaybetti.

Aydoğdu Mahallesi'nde M.K. ile B.K. arasında henüz bilinmeyen nedenle tartışma çıktı.

Tartışmanın kavgaya dönüşmesi üzerine M.K. B.K'yı bıçakla yaraladı.

İhbar üzerine olay yerine polis ve sağlık ekipleri sevk edildi.

Sağlık ekiplerinin yaptığı kontrolde, B.K'nın hayatını kaybettiği belirlendi.

B.K'nın cenazesi, olay yerindeki incelemelerinin ardından Tekirdağ İsmail Fehmi Cumalıoğlu Şehir Hastanesi morguna kaldırıldı.

Gözaltına alınan M.K., emniyetteki işlemlerinin ardından sevk edildiği adliyede çıkarıldığı hakimlikçe tutuklandı.

B.K'nın cenazesi, ailesi tarafından hastane morgundan alınarak Özgürler Camisi'ne götürüldü.

Burada kılınan cenaze namazının ardından B.K'nın cenazesi Yeni Şehir Mezarlığı'na defnedildi.

Anne Kamile K., gazetecilere, oğlunun genç yaşya hayattan koparıldığını söyledi.

Oğlunu öldüren kişinin en ağır cezayı almasını beklediklerini aktaran anne, devlet büyüklerinden yardım istedi.

Babaanne Yaşariye K. da torununun sebepsiz yere canından olduğunu ifade ederek, suçlunun en ağır cezayı almasını beklediklerini dile getirdi.

Kaynak: AA

Yerel Haberler, Tekirdağ, 3. Sayfa, Güncel, Kavga, Yaşam, Suç, Son Dakika

Son Dakika Güncel Tekirdağ'da Bıçaklı Kavga: 1 Ölü - Son Dakika

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