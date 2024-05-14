Tekirdağ'da Bijuteri Dükkanında Husumetli Kadınla Karşılaşan Şüpheli Tabancayla Ateş Açtı, Bir Müşteri Yaralandı - Son Dakika
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Tekirdağ'da Bijuteri Dükkanında Husumetli Kadınla Karşılaşan Şüpheli Tabancayla Ateş Açtı, Bir Müşteri Yaralandı

Tekirdağ\'da Bijuteri Dükkanında Husumetli Kadınla Karşılaşan Şüpheli Tabancayla Ateş Açtı, Bir Müşteri Yaralandı

Tekirdağ'da bir bijuteri dükkanında husumetlisi olduğu öne sürülen kadınlar arasında çıkan tartışma kavgaya dönüştü. Şüpheli T.A, yanındaki ruhsatsız tabancayla N.D'nin olduğu yöne ateş açtı ve iş yerinde bulunan müşterilerden N.Ç. yaralandı. Yaralı müşteri hastaneye kaldırılırken, şüpheli kadın olay yerinden kaçmaya çalışırken polis tarafından yakalandı.

14.05.2024 10:39
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Tekirdağ'da bijuteri dükkanında husumetlisi kadınla karşılaşan şüphelinin tabancayla etmesi sonucu iş yerindeki başka bir müşteri yaralandı.

Alınan bilgiye göre, husumetli olduğu öne sürülen kadınlar T.A. ve N.D, Hükümet Caddesi'nde alışveriş ettikleri sırada bir bijuteri dükkanında karşılaştı.

İkili arasındaki tartışma bir süre sonra kavgaya dönüştü.

T.A'nın yanındaki ruhsatsız tabancayla N.D'nin olduğu yöne ateş etmesi sonucu dükkanda bulunan müşterilerden N.Ç. yaralandı.

İhbar üzerine olay yerine polis ve sağlık ekipleri sevk edildi.

Hafif yaralanan N.Ç, tedavisi için Tekirdağ İsmail Fehmi Cumalıoğlu Şehir Hastanesi'ne kaldırıldı.

Olay yerinden kaçan şüpheli kadın, polis tarafından kısa sürede yakalandı.

Olay iş yerinin güvenlik kamerasınca da görüntülendi.

Kaynak: AA

Tekirdağ, Güvenlik, Hukuk, 3.Sayfa, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Güncel Tekirdağ'da Bijuteri Dükkanında Husumetli Kadınla Karşılaşan Şüpheli Tabancayla Ateş Açtı, Bir Müşteri Yaralandı - Son Dakika

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SON DAKİKA: Tekirdağ'da Bijuteri Dükkanında Husumetli Kadınla Karşılaşan Şüpheli Tabancayla Ateş Açtı, Bir Müşteri Yaralandı - Son Dakika
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