Tekirdağ'da Binnaz Eriş davasında mahkeme tutuklu sanığın tutukluluğunu sürdürdü

Tekirdağ'da Binnaz Eriş'in bıçaklanarak öldürülmesine ve evinin kundaklanmasına ilişkin biri tutuklu 2 sanığın yargılanmasına başlandı.

Tekirdağ 3. Ağır Ceza Mahkemesinde görülen davanın ilk duruşmasına, maktulün oğlu Serkan Eriş, tutuksuz sanık Ö.B. ve taraf avukatları katıldı. Tutuklu sanık İnci Çalışkan ise duruşmaya katılmadı.

Savunmasında üzerine atılı suçlamaları kabul etmeyen Ö.B, olayla ilgisinin bulunmadığını öne sürdü.

Ö.B, 2019 yılında İnci Çalışkan ile gönül ilişkisi yaşadığını, evli olduğunu öğrenmesinin ardından ilişkisini sonlandırdığını savundu.

Çalışkan'ın kendisinden çocuğu olduğunu söylemesi üzerine aralarında borç para alışverişi yaşandığını belirten Ö.B, maktulün ailesine başsağlığı dileyerek kendisinin de mağdur olduğunu iddia etti.

Tanık olarak dinlenen İnci Çalışkan'ın eşi C. Çalışkan ise sanık Ö.B'yi tanımadığını ve olayla ilgisinin bulunmadığını söyledi.

Eşinin hesabına gönderdiği paraya ilişkin soruyu yanıtlayan C. Çalışkan, eşinin kendisine babasının borcu bulunduğunu söylediğini, hesabına gönderilen paranın ise daha önceki birikimleri olduğunu ifade etti.

Tanık D.B. de İnci Çalışkan ile 2015 yılında tanıştığını, Ö.B'yi Çalışkan'ın erkek arkadaşı olarak bildiğini anlattı.

Çalışkan'ın kendisine Ö.B. tarafından tehdit edildiğini söylediğini aktaran D.B, bu durumu İnci Çalışkan'dan öğrendiğini belirtti.

Maktulün oğlu Serkan Eriş ise teyzesinin kızının evlerine sık sık geldiğini belirterek annesinin evinde yaşananlardan haberdar olmadığını söyledi.

Eriş, annesinin ölümünden sorumlu kişilerin en ağır şekilde cezalandırılmasını istedi.

Taraf avukatlarının beyanlarının ardından duruşmaya ara verildi.

Aranın ardından ara kararını açıklayan mahkeme heyeti, sanık İnci Çalışkan'ın tutukluluk halinin, Ö.B'nin ise adli kontrol tedbirinin devamına hükmederek duruşmayı erteledi.

Olay

Tekirdağ'ın Süleymanpaşa ilçesinde 9 Ocak 2026'da bir apartman dairesinde çıkan yangının söndürülmesinin ardından evde yapılan incelemede Binnaz Eriş'in bıçaklanarak öldürüldüğü belirlenmişti.

Soruşturma kapsamında Eriş'in yeğeni İnci Çalışkan, polis ekiplerince gözaltına alınmış, emniyetteki işlemlerinin ardından sevk edildiği hakimlikçe tutuklanmıştı.