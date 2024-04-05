Tekirdağ\'ın Ergene ilçesindeki bir fabrikada çıkan yangın söndürülmeye çalışılıyor

Tekirdağ'ın Ergene ilçesindeki bir fabrikada çıkan yangın, ekiplerin müdahalesiyle söndürülmeye çalışılıyor.
Velimeşe Mahallesi'nde bulaşık süngeri ve bulaşık bezi üreten fabrikada henüz bilinmeyen nedenle yangın çıktı.
İhbar üzerine bölgeye çok sayıda itfaiye ekibi sevk edildi.
Ekiplerin yangına müdahalesi sürüyor.
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