Tekirdağ'da Birlikte Barış İçinde Yaşamak Resim Sergisi Açıldı

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Tekirdağ'da 15 Temmuz Demokrasi ve Milli Birlik Günü etkinlikleri kapsamında "Birlikte Barış İçinde Yaşamak" adlı resim sergisi açıldı.

Tekirdağ Namık Kemal Üniversitesi (NKÜ) Rektörlük Sergi Salonu'nda düzenlenen sergi açılışında konuşan Resim Bölüm Başkanı Prof. Dalila Özbay, çok anlamlı bir serginin açılışını yaptıklarını belirtti.

Toplumun her zaman birliğe ihtiyaç duyduğunu ifade eden Özbay, "Bugün muhtaç olduğumuz tek şey, birlikte toplumumuzu ve dünyamızı daha da güzelleştirmek için birbirimize sevgi, saygı duyarak milli birlik ve barış içinde yaşamaktır. Bilim, üniversiteler ve sanat da bunun için vardır." diye konuştu.

Konuşmaların ardından açılışı yapılan sergi gezildi.

Açılışa, Rektör Yardımcıları Prof. Dr. Celalettin Vatandaş ve Prof. Dr. Murat Taşan, Grafik Tasarımı Bölüm Başkanı Dr. Öğretim Üyesi Şeref Kocaman, akademik ve idari personel ile öğrenciler katıldı.

Sergide eserleri yer alan öğrencilere teşekkür belgesi verildi.