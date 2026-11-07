Tekirdağ'da böbrek nakliyle sağlığına kavuşan hakim deneyimini paylaştı

Tekirdağ Dr. İsmail Fehmi Cumalıoğlu Şehir Hastanesinde, 3-9 Kasım Organ Bağışı Haftası dolayısıyla organ bağışının önemine dikkati çekmek amacıyla program gerçekleştirildi.

Hastanenin konferans salonunda düzenlenen programada Doku ve Organ Nakli Koordinatörü Gülseren Kuru Alkan, "Organ Bağışı Neden Önemlidir?" başlıklı sunum yaptı.

Demiroğlu Bilim Üniversitesi Göz Hastalıkları Ana Bilim Dalı Başkanı Prof. Dr. Elvan Alper Şengül, organ ve doku naklinin önemine ilişkin bilgi verdi.

Çorlu Devlet Hastanesi Yoğun Bakım Yan Dal Uzmanı Uzm. Dr. Gözde Ak ise organ ve doku nakli süreçlerini anlattı.

Programda, daha önce diyaliz tedavisi gören ve doktor olan kardeşi Prof. Dr. Elvan Alper Şengül'den yapılan böbrek nakliyle sağlığına kavuşan hakim Sabri Lider Şengül de yaşadığı süreci katılımcılarla paylaştı.

Organ nakli sayesinde sağlığına kavuşan Şengül, deneyimlerini anlatarak organ bağışının hayati önemine dikkati çekti.

Programla organ bağışı konusunda toplumsal farkındalığın artırılması, doğru bilginin yaygınlaştırılması ve vatandaşların bağış konusunda bilinçlendirilmesi amaçlandı.

Programa, Vali Yardımcısı Harun Kaya, İl Sağlık Müdürü Uzm. Dr. Lütfi Çağatay Onar, Başhekim Prof. Dr. Erhan Tabakoğlu ve sağlık çalışanları katıldı.