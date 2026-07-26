Tekirdağ'da Çekirgeyle Mücadele Sürüyor - Son Dakika
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Tekirdağ'da Çekirgeyle Mücadele Sürüyor

Tekirdağ\'da Çekirgeyle Mücadele Sürüyor
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İl Tarım ve Orman Müdürlüğü, çekirge popülasyonunu kontrol altına almak için çalışmalar yapıyor.

Tekirdağ'da çekirge popülasyonunun tarımsal üretime zarar vermemesi amacıyla yürütülen çalışmalar sürüyor.

İl Tarım ve Orman Müdürlüğünden yapılan açıklamaya göre, İl Tarım ve Orman Müdürü Mehmet Aksoy ile beraberindeki teknik ekip, Muratlı ilçesine bağlı Hanoğlu Mahallesi merasında yürütülen çalışmaları inceledi.

Bölgede, çekirge popülasyonunun kontrol altına alınması amacıyla kimyasal mücadele gerçekleştirildi.

Açıklamada görüşlerine yer verilen İl Tarım ve Orman Müdürü Mehmet Aksoy, üreticilerin mağduriyet yaşamaması için saha kontrollerinin aralıksız sürdürüldüğünü belirtti.

Çekirgeyle mücadele çalışmalarının İl Tarım ve Orman Müdürlüğü koordinasyonunda etkin şekilde yürütüldüğünü ifade eden Aksoy, ekiplerin popülasyonu düzenli olarak takip ettiğini, gerekli görülen alanlarda mücadelenin titizlikle sürdürüldüğünü belirtti.

Kaynak: AA

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Son Dakika Güncel Tekirdağ'da Çekirgeyle Mücadele Sürüyor - Son Dakika

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