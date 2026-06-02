Tekirdağ\'da Çevre Haftası Başladı

Tekirdağ'da Çevre Haftası etkinlikleri çelenk sunma töreniyle başladı.

Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği İl Müdürü Ali Kemal Atlı, Atatürk Anıtı'na çelenk sundu.

Daha sonra ise Tekirdağ Çevre Eğitim ve Koruma Derneğince Atatürk Anıtı'na çelenk sunuldu.

Saygı duruşunda bulunulması ve İstiklal Marşı'nın okunmasıyla tören devam etti.

Atlı, törenin ardından Vali Soytürk'le bir süre görüşerek, hafta kapsamında yapılacak etkinliklerle ilgili bilgi verdi.

Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği İl Müdürlüğünce hafta boyunca çeşitli etkinlikler düzenlenecek.