Tekirdağ'da çıkan yangında bir kişi hayatını kaybetti - Son Dakika
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Tekirdağ'da çıkan yangında bir kişi hayatını kaybetti

Tekirdağ\'da çıkan yangında bir kişi hayatını kaybetti

Tekirdağ'ın Kapaklı ilçesinde İsmail Namık'a ait tek katlı evde çıkan yangında İsmail Namık hayatını kaybetti. Yangının çıkış nedeni araştırılıyor.

12.02.2024 13:36  Güncelleme: 14:58
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TEKİRDAĞ'ın Kapaklı ilçesinde tek katlı evde çıkan yangında İsmail Namık (62), hayatını kaybetti.

Karlı Mahallesi'nde İsmail Namık'a ait tek katlı evin mutfağında, sabah saatlerinde yangın çıktı. Kısa sürede büyüyen alevler, evi sardı. İhbarla bölgeye çok sayıda ekip gönderildi. İtfaiyenin müdahalesi ile yangın söndürülürken, incelemede evde yalnız olduğu belirlenen İsmail Namık'ın cesedi bulundu. Cenaze Kapaklı Devlet Hastanesi morguna kaldırılırken, yangının çıkış nedeni araştırılıyor.

Kaynak: DHA

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