Tekirdağ'da Çocuklara Hijyen Eğitimi Veriliyor

(TEKİRDAĞ) - Tekirdağ Büyükşehir Belediyesi, kentteki 26 kreş ve gündüz bakımevinde eğitim alan 3-6 yaş grubu çocuklara kişisel hijyen alışkanlıklarını edindirmek amacıyla eğitim faaliyetlerine başladı.

Tekirdağ Büyükşehir Belediyesi Sağlık İşleri Dairesi Başkanlığı Gıda Kontrol ve Mezbahalar Şube Müdürlüğü, 2025 ve 2026 yıllarını kapsayacak şekilde il sınırları içerisinde bulunan Aile ve Sosyal Politikalar İl Müdürlüğü'ne bağlı toplam 26 adet özel kreş ve gündüz bakımevinin 3-6 yaş grubu öğrencilerine yönelik temizlik, özbakım ve sağlıklı beslenmenin ilk adımı olan kahvaltı alışkanlıklarını edindirmek amacıyla "Hijyen" ve "Kahvaltının Önemi" konulu eğitim çalışmalarına başladı.

Eğitim faaliyetleri çerçevesinde ilk etapta Çorlu ilçesinde faaliyet veren Melekler Gündüz Bakımevi'nde 18 öğrenci, Sema Gündüz Bakımevi'nde 31 öğrenci, Ceylanın Rüyası Gündüz Bakımevi'nde 31 öğrenci ve Rüzgar Gülü Gündüz Bakımevi'nde 25 öğrenci olmak üzere toplam 105 öğrenciye "Hijyen Eğitimi" verildi.

Çorlu ilçesinde faaliyet gösteren kreşlerde başlatılan eğitimler belirli bir program çerçevesinde diğer ilçelerdeki kreş ve gündüz bakımevlerinde eğitim gören 3-6 yaş grubu çocuklara yönelik olarak da devam ettirilecek.