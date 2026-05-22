Tekirdağ\'da tatilcilere coğrafi işaretli tatlı ikramı

Tekirdağ'da "Türk Mutfağı Haftası" etkinlikleri kapsamında, kente tatil için gelmeye başlayan vatandaşlara coğrafi işaretli Hayrabolu tatlısı ikram edildi.

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın eşi Emine Erdoğan'ın öncülüğünde kutlanan "Türk Mutfağı Haftası" çerçevesinde, Tekirdağ Büyükşehir Belediyesi Süleymanpaşa Şehirlerarası Otobüs Terminali'nde etkinlik düzenlendi.

İl Kültür ve Turizm Müdürlüğü ile Hayrabolu Belediyesi personelleri tarafından vatandaşlara Hayrabolu tatlısı dağıtıldı.

İl Kültür ve Turizm Müdürü Ömer Faruk Karaküçük, AA muhabirine, kente gelmeye tatil için gelmeye başlayan vatandaşları coğrafi işaretli Hayrabolu tatlısıyla karşıladıklarını söyledi.

Kentin önemli lezzetlerinin tanıtımına katkıda bulunmaya devam edeceklerini aktaran Karaküçük, Hayrabolu tatlısının geleneksel, damaklara hitap eden bir tatlı olduğunu belirtti.

Vatandaşlardan Hasan Bulgur, ikram edilen tatlı için yetkililere teşekkür etti.