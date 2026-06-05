Tekirdağ'da Deniz Dibi Temizliği

TEKİRDAĞ'da Süleymanpaşa Balıkçı Barınağı'nda yapılan deniz dibi temizliğinde; otomobil lastikleri, balıkçı ağları, demir borular, battaniye, tekne parçaları, cam ve plastik şişeler ile çeşitli evsel atıklar çıktı.

Tekirdağ Büyükşehir Belediyesi ile Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği İl Müdürlüğü iş birliğinde, 'Bugün temizlediğimiz kıyılar yarın çocuklarımıza miras kalacak' temasıyla Süleymanpaşa Balıkçı Barınağı'nda dip temizliği yapıldı. İl Emniyet Müdürlüğü Deniz Liman Şube Müdürlüğü'nde görevli dalgıçlar tarafından yapılan deniz dibi temizliğinde; denizden otomobil lastikleri, ağlar, demir borular, sandalyeler, tekne parçaları, cam ve plastik şişeler ile çeşitli evsel atıklar çıkarıldı. Toplanan atıklar, çevre kirliliğine dikkat çekmek amacıyla Süleymanpaşa Balıkçı Barınağı'nın girişinde sergilendi.