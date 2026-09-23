Tekirdağ'da dijital bağımlılık konferansında Özdemir, yasağı çözüm olarak görmedi - Son Dakika
Üye Girişi
Son Dakika Logo

Tekirdağ'da dijital bağımlılık konferansında Özdemir, yasağı çözüm olarak görmedi

Google algoritmasına bırakmayın, okuyacağınız haberi siz seçin! Tıkla ve ekle
Tekirdağ\'da dijital bağımlılık konferansında Özdemir, yasağı çözüm olarak görmedi
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Tekirdağ'da Aile ve Sosyal Hizmetler İl Müdürlüğünce düzenlenen konferansta dijital bağımlılık ve öz denetim konuları ele alındı. İl Müdürü Hüseyin Özdemir ise teknolojinin tamamen yasaklanmasının çözüm olmadığını belirterek öz denetim ve aile rehberliğine dikkati çekti.

Tekirdağ'da, dijital bağımlılığın birey ve aile üzerindeki etkilerinin ele alındığı "Dijital Bağımlılık Çağında Birey ve Aile" konulu konferans düzenlendi.

Aile ve Sosyal Hizmetler İl Müdürlüğünce, Yahya Kemal Beyatlı Kültür Merkezi'nde gerçekleştirilen programda dijital teknolojilerin çocuklar ve aileler üzerindeki etkileri, dijital bağımlılıkla mücadele ve teknoloji kullanımında öz denetimin geliştirilmesi konuları ele alındı.

Aile ve Sosyal Hizmetler İl Müdürü Hüseyin Özdemir, burada yaptığı konuşmada, teknolojinin tamamen yasaklanmasının çözüm olmadığını söyledi.

Çocukların teknoloji kullanımında öz denetim becerilerinin geliştirilmesinin önemli olduğunu aktaran Özdemir, "Teknoloji gelecekte günlük yaşamda daha fazla yer alacak. Çocuklara 'şunu kullanma' deyip bu akıllı makineleri tamamen yasaklamak çözüm değil. Teknoloji, önümüzdeki yaşamımızda daha fazla hayatımıza girecek. Şu anda yapay zekayı konuşuyoruz, çok farklı platformları konuşuyoruz. Daha fazla hayatımızın içinde olacağı bir dünyaya doğru gidiyoruz." dedi.

Özdemir, bu süreçte çocukların teknolojiyle sağlıklı bir ilişki kurabilmeleri için öz denetim becerilerinin geliştirilmesi ve ailelerin de bu konuda çocuklara rehberlik etmesinin önem taşıdığını dile getirdi.

Aile ve Sosyal Hizmetler İl Müdürlüğü Psikolojik Danışmanı Büşra Aydın ve uzman psikiyatri hekimi Zeki Vatansever sunum yaptı.

Programa, Tekirdağ Valisi Recep Soytürk, İl Emniyet Müdürü Ahmet Metin Turanlı, İl Jandarma Komutanı Albay Ali Güngör, kaymakamlar ve kurum müdürleri katıldı.

Kaynak: AA
Hüseyin ÖzdemirTeknolojiTekirdağGüncelYaşamSon Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    SonDakika.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve sondakika.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.

İki gün arayla iki duvar çöktü Zeytinburnu’nda yıkım komşu apartmanı vurdu, aile karakola başvurdu İki gün arayla iki duvar çöktü! Zeytinburnu'nda yıkım komşu apartmanı vurdu, aile karakola başvurdu
Sakarya’daki anne cinayetinde karar çıktı 16 yaşındaki zanlı tutuklandı, yaralı kuzen hastanede Sakarya'daki anne cinayetinde karar çıktı! 16 yaşındaki zanlı tutuklandı, yaralı kuzen hastanede
Simeone’den rakibi Barcelona’ya övgü dolu sözler Simeone'den rakibi Barcelona'ya övgü dolu sözler
Emin Olcay’dan savcıya ifade sonrası ilk sözler Emin Olcay'dan savcıya ifade sonrası ilk sözler
Fransa, UCM tutuklama emrine rağmen Netanyahu’nun uçağına hava sahasını açtı Fransa, UCM tutuklama emrine rağmen Netanyahu'nun uçağına hava sahasını açtı
İran, Hürmüz Boğazı’nda geçiş düzenlemelerine uymayan gemilerin yüklerine el koymaya hazırlanıyor İran, Hürmüz Boğazı'nda geçiş düzenlemelerine uymayan gemilerin yüklerine el koymaya hazırlanıyor
16:30
Kılıçdaroğlu’ndan yeni açıklama Yavaş’ı kendi sözleriyle vurdu
Kılıçdaroğlu'ndan yeni açıklama! Yavaş'ı kendi sözleriyle vurdu
16:14
BM Genel Kurulu’nda konuşan Şara, İsrail’e resti çekti
BM Genel Kurulu'nda konuşan Şara, İsrail'e resti çekti
15:52
Tüm gözler TBMM’de İşte il olmaya aday 24 ilçemiz
Tüm gözler TBMM'de! İşte il olmaya aday 24 ilçemiz
15:48
Mansur Yavaş’ın istifasının ardından Özgür Özel’den ilk açıklama
Mansur Yavaş'ın istifasının ardından Özgür Özel'den ilk açıklama
14:30
Mansur Yavaş’ın ardından CHP’de istifa dalgası Belediye başkanları bir bir partiden ayrılıyor
Mansur Yavaş'ın ardından CHP'de istifa dalgası! Belediye başkanları bir bir partiden ayrılıyor
14:18
Kılıçdaroğlu’ndan Mansur Yavaş’ın istifasına ilk yorum
Kılıçdaroğlu'ndan Mansur Yavaş'ın istifasına ilk yorum
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda     Reklam   İletişim    Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 23.09.2026 17:12:34. #.0.3#
SON DAKİKA: Tekirdağ'da dijital bağımlılık konferansında Özdemir, yasağı çözüm olarak görmedi - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Gizlilik ve Çerez Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Sondakika.com IOS Sondakika.com Android Sondakika.com Huawei
Advertisement