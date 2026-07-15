Tekirdağ Büyükşehir Belediyesi'nden Doludan Zarar Gören Üreticilere Destek - Son Dakika
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Tekirdağ Büyükşehir Belediyesi'nden Doludan Zarar Gören Üreticilere Destek

15.07.2026 14:05  Güncelleme: 14:59
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Tekirdağ Büyükşehir Belediyesi, dolu yağışı nedeniyle ürünleri zarar gören üreticilerden yaklaşık 5 ton karpuz satın alarak ekonomik destek sağladı. Başkan Candan Yüceer, üreticilerle bir araya gelerek zararı yerinde değerlendirdi.

(TEKİRDAĞ)- Tekirdağ Büyükşehir Belediyesi, kentte etkili olan dolu yağışı nedeniyle ürünleri zarar gören üreticilere destek olmak amacıyla harekete geçti. Başlatılan çalışma kapsamında tüketilebilir durumda olan yaklaşık 5 ton karpuz, üreticilerden satın alınarak ekonomik destek sağlandı.

Tekirdağ Büyükşehir Belediyesi, etkili olan dolu yağışı sonrası ürünleri zarar gören üreticilerin yaşadığı mağduriyeti gidermek amacıyla harekete geçti. Büyükşehir Belediye Başkanı Candan Yüceer'in talimatıyla başlatılan çalışma kapsamında tüketilebilir durumda olan yaklaşık 5 ton karpuz üreticilerden satın alındı. Büyükşehir Belediyesi'nin destek alımlarını ilerleyen günlerde de sürdüreceği bildirildi.

BAŞKAN YÜCEER ÜRETİCİLERLE BİR ARAYA GELDİ

Doludan etkilenen Ferhadanlı, Güveçli, Ahmedikli ve Hacıköy mahallelerini ziyaret ederek üreticilerle bir araya gelen Başkan Yüceer, tarım arazilerinde incelemelerde bulundu. Yaşanan zararı yerinde değerlendiren Yüceer, üreticilerin talep ve beklentilerini dinledi, geçmiş olsun dileklerini iletti. Her koşulda üreticinin ve vatandaşların yanlarında olmaya devam edeceklerini vurgulayan Yüceer, "Yaşanan dolu afeti, üreticilerimizin bir yılın emeğine büyük zarar verdi. Tekirdağ Büyükşehir Belediyesi olarak hiçbir üreticimizi yalnız bırakmayacağız. Dolu nedeniyle zarar gören ürünlerini satın alarak hem üreticimizin mağduriyetini azaltacak hem de yaralarımızı birlikte saracağız. Çiftçimizin alın terini, emeğini ve umudunu korumak bizim en önemli sorumluluklarımızdan biridir. Bugüne kadar olduğu gibi bundan sonra da tüm imkanlarımızla yanlarında olmaya devam edeceğiz" diye konuştu.

Kaynak: ANKA

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Son Dakika Güncel Tekirdağ Büyükşehir Belediyesi'nden Doludan Zarar Gören Üreticilere Destek - Son Dakika

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SON DAKİKA: Tekirdağ Büyükşehir Belediyesi'nden Doludan Zarar Gören Üreticilere Destek - Son Dakika
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