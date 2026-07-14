Tekirdağ'da Dolu Zarar Verdi - Son Dakika
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Tekirdağ'da Dolu Zarar Verdi

14.07.2026 14:03
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Tekirdağ'da dolu yağışı 35 bin dekar alanda ayçiçeği, kanola, karpuz ve kavun tarlalarını vurdu.

TEKİRDAĞ'da dolu yağış sonrası ayçiçeği, kanola, karpuz ve kavun ekili alanlar zarar gördü. Şu ana kadar doludan 35 bin dekar alan etkilenirken, İl Tarım ve Orman Müdürlüğü ekipleri hasar tespit çalışması başlattı.

Tekirdağ'da dün akşam saatlerinde dolu yağışı Süleymanpaşa ilçesine bağlı kırsal Ferhadanlı, Hacıköy, Ahmedikli ve Güveçli mahallelerinde etkili oldu. Dolu yağışı bölgede bulunan ayçiçeği, kanola, karpuz ve kavun ekili yaklaşık 35 bin dekar tarlada zarara yol açtı. Tekirdağ Tarım ve Orman İl Müdürü Mehmet Aksoy ile beraberindeki ekip, doludan zarar gören 4 mahalledeki tarlalarda incelemelerde bulundu.

'GEREKENİ YAPACAĞIZ'

Gazetecilere açıklamada bulunan Aksoy, "Dün akşamdan beri il ve ilçe müdürlüğü ekiplerimiz sahada. Hasar tespit çalışmaları yapmaya başladık. Ancak takdir edersiniz ki şiddetli bir dolu olunca çamur ve ıslanan alanda da hasar tespiti yapmak mümkün değil. Ayçiçeği için 2 gün bekleyeceğiz. Kanola ve karpuz tarlaları için de bugün TARSİM ile beraber bizim arkadaşlarımız hasar tespitine başladı. Yaklaşık 35 bin dekarlık bir alanda 4 köy var zarar gören, Ferhadanlı, Hacıköy, Ahmedikli ve Güvençli köyleri var, diğer köylerimizde hasar yok. Biz Cumhurbaşkanlığımıza yapmış olduğumuz hasar tespitlerini hızlı bir şekilde bildireceğiz. Hem TARSİM hem de Cumhurbaşkanlığımızdan gelecek olan fonla çiftçilerimizin zarar, ziyanını karşılamaya çalışacağız. Bununla ilgili olarak çiftçilerimizden şunu rica ediyorum; hızlı bir şekilde TARSİM'e ve ilçe müdürlüklerimize başvursunlar. Çünkü eksik kalacak olan alanlarda ödemenin gecikmesine neden olacak, çitçimiz mağdur olacak. Hızlı bir şekilde bizlere ulaşırlarsa bizler gerekeni yapacağız" dedi.

'ÜZÜNTÜMÜZ ÇOK BÜYÜK'

Ferhadanlı Mahallesi'nde çiftçilik yapan Kader Filiz ise "4 bin tane çekirdek ektik, hepsi gitti. Ne yapabiliriz, onlara bir çare düşünsünler. Daha mart ayından beri ekiyoruz, dikiyoruz, suluyoruz. İnşallah bir destek olsunlar bize. Bizden yarısı gitsin, yarısı onlardan gitsin ama bir şey yapılsın. Akşamdan beri üzülüyoruz. Yapacak bir şey yok Allah'tan geldi, şükür diyeceğiz ama üzüntümüz çok büyük. Sadece bostanlarımız değil, gündöndülerimiz de gitti" diye konuştu.

Kaynak: DHA

Çiftçilik, Tekirdağ, Ekonomi, Güncel, Yaşam, Son Dakika

Son Dakika Güncel Tekirdağ'da Dolu Zarar Verdi - Son Dakika

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