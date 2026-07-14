Tekirdağ'da Dolu Zararı: 35 Bin Dekar Hasar Tespit Edildi - Son Dakika
Üye Girişi
Son Dakika Logo

Tekirdağ'da Dolu Zararı: 35 Bin Dekar Hasar Tespit Edildi

Tekirdağ\'da Dolu Zararı: 35 Bin Dekar Hasar Tespit Edildi
14.07.2026 12:42
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Süleymanpaşa'da dolu, 35 bin dekarlık tarım alanında hasara yol açtı. İncelemeler sürüyor.

Tekirdağ'ın Süleymanpaşa ilçesinde dün etkili olan dolunun zarar verdiği yaklaşık 35 bin dekarlık tarım alanında hasar tespit çalışmalarına başlandı.

Tekirdağ Tarım ve Orman İl Müdürü Mehmet Aksoy, beraberindeki il ve ilçe tarım müdürlüğü ekipleriyle doludan etkilenen Ferhadanlı, Hacıköy, Ahmedikli ve Güveçli mahallelerinde incelemelerde bulundu.

Üreticilerle bir araya gelen Aksoy, ardından gazetecilere yaptığı açıklamada, ekiplerin dün akşamdan itibaren sahada çalışma yürüttüğünü söyledi.

Kanola ve karpuz ekili alanlarda ise TARSİM ekipleriyle birlikte hasar tespit çalışmalarının başladığını aktaran Aksoy, "Yaklaşık 35 bin dekarlık alanda zarar oluştu. En fazla etkilenen mahalleler Ferhadanlı, Hacıköy, Ahmedikli ve Güveçli oldu. Diğer mahallelerimizde önemli bir hasar bulunmuyor." dedi.

Aksoy, şiddetli dolu nedeniyle tarım arazilerinin çamurla kaplandığını ve ürünlerin ıslandığını ifade ederek, bu nedenle özellikle ayçiçeğinde sağlıklı hasar tespiti yapılabilmesi için iki gün bekleneceğini dile getirdi.

Hazırlanacak hasar tespit raporlarının Cumhurbaşkanlığına hızla iletileceğini belirten Aksoy, TARSİM ve devlet destekleriyle üreticilerin zararlarının karşılanması için gerekli sürecin yürütüleceğini aktardı.

Aksoy, doludan etkilenen çiftçilerin vakit kaybetmeden ilçe tarım ve orman müdürlüklerine başvuruda bulunmaları gerektiğini belirterek, "Bildirim yapılmayan alanlar eksik kalabilir. Bu durum ödemelerin gecikmesine ve üreticilerimizin mağdur olmasına neden olabilir. Çiftçilerimiz en kısa sürede ilçe müdürlüklerimize müracaat ederse gerekli işlemleri hızla gerçekleştireceğiz." diye konuştu.

Ferhadanlı Mahallesi'nde çiftçilik yapan Kader Filiz de bütün karpuzlarının doludan dolayı zarar gördüğünü, zararlarının giderilmesi için yetkililerden destek beklediklerini dile getirdi.

Kaynak: AA

Yerel Haberler, Süleymanpaşa, Hava Durumu, Çiftçilik, Tekirdağ, Ekonomi, Güncel, Tarım, Yaşam, Son Dakika

Son Dakika Güncel Tekirdağ'da Dolu Zararı: 35 Bin Dekar Hasar Tespit Edildi - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    SonDakika.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve sondakika.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
Yangına rağmen futbol oynamaya devam ettiler o anlar kamerada Yangına rağmen futbol oynamaya devam ettiler; o anlar kamerada
Sürü sahibi yıkıldı 150 hayvan aynı anda telef oldu Sürü sahibi yıkıldı! 150 hayvan aynı anda telef oldu
İmamoğlu’nun ’bilirkişi’ davası ertelendi İmamoğlu'nun 'bilirkişi' davası ertelendi
Nesli tükenmek üzereydi sürü halinde görüntülendi Nesli tükenmek üzereydi sürü halinde görüntülendi
Cumhurbaşkanı Yardımcısı Yılmaz: FETÖ gitti ama benzer yapılanmalara dikkat Cumhurbaşkanı Yardımcısı Yılmaz: FETÖ gitti ama benzer yapılanmalara dikkat
Ankara’da 5 ayrı FETÖ soruşturması 80 aktif polis için gözaltı kararı var Ankara'da 5 ayrı FETÖ soruşturması! 80 aktif polis için gözaltı kararı var

12:05
Bakan Gürlek’ten Haluk Levent açıklaması: Kaçma girişimi oldu
Bakan Gürlek'ten Haluk Levent açıklaması: Kaçma girişimi oldu
11:43
Nihat Kahveci gözaltına alındı
Nihat Kahveci gözaltına alındı
11:32
Haluk Levent dosyasıyla ilgili gündem yaratacak çıkış: Mide bulandıran olgular var
Haluk Levent dosyasıyla ilgili gündem yaratacak çıkış: Mide bulandıran olgular var
11:27
Bahçeli’den dikkat çeken çıkış: FETÖ tehdidi tamamen ortadan kalkmadı
Bahçeli'den dikkat çeken çıkış: FETÖ tehdidi tamamen ortadan kalkmadı
10:32
Düğünden sonra öğrendikleri gerçekle yıkıldılar 200 bin TL tazminat alacaklar
Düğünden sonra öğrendikleri gerçekle yıkıldılar! 200 bin TL tazminat alacaklar
10:21
Suça sürüklenen çocuk düzenlemesi: 15-18 yaş arasına müebbet verilebilecek
Suça sürüklenen çocuk düzenlemesi: 15-18 yaş arasına müebbet verilebilecek
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda     Reklam   İletişim    Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 14.07.2026 12:49:59. #7.12#
SON DAKİKA: Tekirdağ'da Dolu Zararı: 35 Bin Dekar Hasar Tespit Edildi - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Gizlilik ve Çerez Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Sondakika.com IOS Sondakika.com Android Sondakika.com Huawei
Advertisement
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.