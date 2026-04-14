Tekirdağ'da Domuzlar Fotokapanla Görüntülendi

Tekirdağ'da domuz sürüsü fotokapanla kayda alındı.
Hayvanseverler tarafından yaban hayatını izlemek ve yaban hayvanlarının takibi amacıyla Ganos Dağları'ndaki ormanlık alana fotokapan yerleştirildi.
Bölgedeki varlığı bilinen domuzlar, fotokapanla görüntülendi.
Gece saatlerinde tek tek beliren domuzların doğal yaşamı fotokapana yansıdı.
