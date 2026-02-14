Tekirdağ Öykü Günleri Buluşması'nda Yazarlar Okurlarıyla Bir Araya Geldi - Son Dakika
Tekirdağ Öykü Günleri Buluşması'nda Yazarlar Okurlarıyla Bir Araya Geldi

14.02.2026 18:01  Güncelleme: 19:04
Tekirdağ Büyükşehir Belediyesi ve Tekirdağ Kent Konseyi iş birliğinde düzenlenen Dünya Öykü Günü 'Tekirdağ Öykü Günleri Buluşması', birçok yazar ve edebiyatseveri bir araya getirdi. Etkinlikte yazarlar eserlerini imzalayarak okurlarıyla buluştu.

(TEKİRDAĞ)- Tekirdağ Büyükşehir Belediyesi ve Tekirdağ Kent Konseyi iş birliğinde bu yıl ilk kez gerçekleştirilen Dünya Öykü Günü "Tekirdağ Öykü Günleri Buluşması", yazarlar ve edebiyatseverleri bir araya getirdi.

"Tekirdağ Öykü Günleri Buluşması", yazarlar ve edebiyatseverleri bir araya getirdi. Programın ilk oturumu, yazarlar ve okurların buluştuğu imza etkinliğiyle başladı. Etkinlikte yazarlar Hamdiye Özer Okudan, İhsan Tevfik Kırca, Tuncay Dağlı, Rıdvan Işık, Ahmet Ata Soylu, Nurcan Balıbey, Gülşen Erdağlı, F. Nevrettin Gürses, Mehmet Aytar ve Leman Can, eserlerini okurları için imzaladı. Süleymanpaşa ilçesi Zübeyde Hanım Parkı TEK Kafe'de düzenlenen etkinliğe; TBMM Katip Üyesi ve Cumhuriyet Halk Partisi Tekirdağ Milletvekili Nurten Yontar, Büyükşehir Belediyesi Kültür, Sanat ve Sosyal İşler Dairesi ile Basın, Yayın ve Halkla İlişkiler Dairesi Başkan Vekili Nilüfer Ayça Albayraktar, Tekirdağ Kent Konseyi Başkanı Berrin Başol Menekşe, dernek, oda ve sivil toplum kuruluşları temsilcileri, yazarlar ve edebiyatseverler de katıldı."

Kent Konseyi Başkanı Berrin Başol Menekşe, Tekirdağ'da Dünya Öykü Günü kapsamında ilk kez böyle bir buluşmanın gerçekleştirildiğini vurgulayarak, "Bugün siz değerli sanatçı dostlarımızla bir arada olmaktan mutluluk duyuyoruz. Tekirdağ Büyükşehir Belediyesi'nin katkılarıyla burada kıymetli yazarlarımızla ve okurlarımızla bir araya gelme imkanı bulduk. Büyükşehir Belediye Başkanı Sayın Candan Yüceer'e ve Kültür, Sanat ve Sosyal İşler Dairesi Başkanı Nilüfer Ayça Albayraktar'a teşekkür ederim" diye konuştu.

Tuncay Dağlı, anılarını ve öykülerini edebiyatseverlerle paylaştı

Programın ikinci oturumunda açılış konuşmaları kapsamında edebiyat alanında önemli eserlere imza atan Tekirdağlı yazar Hamdiye Özer Okudan, öykülerini edebiyatseverlerle paylaştı. Ardından "Aşka Çırak Ölüme Usta" adlı eseriyle uluslararası bir şiir ödülüne layık görülen ve "Gözleri Muhacir" kitabıyla 2017 yılında Yunus Nadi Şiir Ödülü'nü kazanan İhsan Tevfik Kırca, eserlerinden kesitler sundu. Programın devamında öykü, şiir, roman, deneme ve gazetecilik alanlarında yayımlanmış 19 kitabıyla edebiyat dünyasına önemli katkılar sunan ve 2017 Sarıyer Edebiyat Günleri kapsamında "Beyaz Martı Edebiyat Onur Ödülü"ne layık görülen yazar Tuncay Dağlı, anılarını ve öykülerini edebiyatseverlerle paylaştı.

Program sonunda yazarlara sertifikaları teslim edildi.

Kaynak: ANKA

