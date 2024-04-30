Tekirdağ'da düzenlenen fuhuş operasyonunda 4 zanlı tutuklandı - Son Dakika
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Tekirdağ'da düzenlenen fuhuş operasyonunda 4 zanlı tutuklandı

Tekirdağ\'da düzenlenen fuhuş operasyonunda 4 zanlı tutuklandı

Tekirdağ'ın Marmaraereğlisi ilçesinde yapılan fuhuş operasyonunda 6 zanlı yakalandı. Operasyonda 34 yabancı uyruklu kadın ile kadınlara fuhuş yaptırdığı öne sürülen 6 şüpheli gözaltına alındı. Yapılan aramalarda ruhsatsız tabanca, cep telefonları, hard disk ve uyuşturucu ele geçirildi. Kadınlardan 2'sinin cinsel yolla bulaşan hastalık taşıdığı belirlendi. 6 zanlıdan 4'ü tutuklandı, diğer 2'si adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.

30.04.2024 10:17  Güncelleme: 10:19
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Tekirdağ'ın Marmaraereğlisi ilçesinde düzenlenen fuhuş operasyonunda gözaltına alınan 6 zanlıdan 4'ü tutuklandı.

İl Jandarma Komutanlığı ekipleri, ilçede fuhuşla mücadele çalışmaları kapsamında 3 işletmeye operasyon düzenledi.

İşletmelerde yapılan aramalarda, ruhsatsız tabanca, 7 cep telefonu, hard disk ve bir miktar uyuşturucu ele geçirildi.

Operasyonda 34 yabancı uyruklu kadın ile kadınlara fuhuş yaptırdığı öne sürülen 6 şüpheli yakalandı.

Yabancı uyruklu kadınlar işlemlerinin ardından İl Göç İdaresi Müdürlüğüne teslim edildi.

Kadınlardan 2'sinin cinsel yolla bulaşan hastalık taşıdığı tespit edildi.

Adliyeye sevk edilen 6 zanlıdan 4'ü çıkarıldığı hakimlikçe tutuklandı, diğer 2'si adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.

Kaynak: AA

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Son Dakika Güncel Tekirdağ'da düzenlenen fuhuş operasyonunda 4 zanlı tutuklandı - Son Dakika

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