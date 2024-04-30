Tekirdağ\'da düzenlenen fuhuş operasyonunda 4 zanlı tutuklandı

Tekirdağ'ın Marmaraereğlisi ilçesinde düzenlenen fuhuş operasyonunda gözaltına alınan 6 zanlıdan 4'ü tutuklandı.
İl Jandarma Komutanlığı ekipleri, ilçede fuhuşla mücadele çalışmaları kapsamında 3 işletmeye operasyon düzenledi.
İşletmelerde yapılan aramalarda, ruhsatsız tabanca, 7 cep telefonu, hard disk ve bir miktar uyuşturucu ele geçirildi.
Operasyonda 34 yabancı uyruklu kadın ile kadınlara fuhuş yaptırdığı öne sürülen 6 şüpheli yakalandı.
Yabancı uyruklu kadınlar işlemlerinin ardından İl Göç İdaresi Müdürlüğüne teslim edildi.
Kadınlardan 2'sinin cinsel yolla bulaşan hastalık taşıdığı tespit edildi.
Adliyeye sevk edilen 6 zanlıdan 4'ü çıkarıldığı hakimlikçe tutuklandı, diğer 2'si adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.
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