Tekirdağ\'da Ekmek Fırınlarına Denetim

Tekirdağ İl Tarım ve Orman Müdürlüğü ekiplerince ekmek fırınları denetlendi.

İl Tarım ve Orman Müdürlüğünden yapılan açıklamaya göre, il genelinde yürütülen eş zamanlı denetimler kapsamında, ekmek ve ekmek çeşitleri üreten işletmelerde kontrol gerçekleştirildi.

İlçe Tarım ve Orman Müdürlüğü ekiplerince yapılan denetimlerde, faaliyet gösteren fırın ve ekmek üretim işletmelerinde hijyen koşulları, üretim süreçleri ile ilgili mevzuata uygunluk, ürünlerin muhafaza şartları ve işletmelerin yasal yükümlülükleri incelendi.

Denetimlerde, güvenilir gıda arzının sağlanması ve tüketici sağlığının korunması amacıyla işletmelerin ilgili mevzuata uygun faaliyet göstermeleri konusunda kontroller yapılırken, tespit edilen eksiklikler hakkında gerekli idari işlemlerin uygulanacağı belirtildi.

İl Tarım ve Orman Müdürü Mehmet Aksoy, vatandaşların güvenilir gıdaya ulaşmasını sağlamak amacıyla gıda üretim ve satış noktalarına yönelik denetimlerin il genelinde belirli aralıklarla sürdürüleceğini ifade etti.