Tekirdağ\'da Elektrikli Bisikletli Adam Hayatını Kaybetti

Tekirdağ'ın Ergene ilçesinde otomobilin çarptığı elektrikli bisiklet sürücüsü yaşamını yitirdi.
Alınan bilgiye göre, Yeşiltepe Mahallesi Edirne Yolu üzerinde meydana gelen kazada, Mahmut Ercan'ın kullandığı elektrikli bisiklete, B.B. idaresindeki plakası öğrenilemeyen otomobil çarptı.
Çevredekilerin ihbarı üzerine olay yerine sağlık ekipleri sevk edildi.
Yaralı bisiklet sürücüsü, ilk müdahalenin ardından Çorlu Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı. Burada tedavi altına alınan Ercan, yapılan müdahalelere rağmen kurtarılamadı.
