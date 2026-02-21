Tekirdağ Büyükşehir Belediyesi, Engelli ve Yaşlı Vatandaşlara Yönelik Hizmetlerini Genişletti - Son Dakika
Üye Girişi
Son Dakika Logo

Tekirdağ Büyükşehir Belediyesi, Engelli ve Yaşlı Vatandaşlara Yönelik Hizmetlerini Genişletti

21.02.2026 16:20  Güncelleme: 17:30
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Tekirdağ Büyükşehir Belediyesi, engelli ve yaşlı vatandaşlara yönelik evde temizlik, kişisel bakım, ulaşım, psikolojik danışmanlık ve fizyoterapi hizmetlerini genişletti. Mola Evi uygulamasıyla ailelere de destek sağlanarak, yaşam kaliteleri artırılmaya çalışılıyor.

(TEKİRDAĞ) - Tekirdağ Büyükşehir Belediyesi, engelli ve yaşlı vatandaşlara yönelik evde temizlik, kişisel bakım, ulaşım, psikolojik danışmanlık ve fizyoterapi gibi hizmetlerini artırdı. Genişletilen hizmet ağıyla yüzlerce haneye ulaşılırken, Kapaklı'da hayata geçirilen Mola Evi uygulamasıyla ailelere de destek sağlandı.

Sağlık Hizmetleri Dairesi Başkanlığı'na bağlı Engelli ve Yaşlı Hizmetleri Şube Müdürlüğü, engelli ve yaşlı bireylerin yaşam kalitesini artırmak ve onları sosyal hayatın merkezinde tutmak amacıyla yürüttüğü hizmetlerini güçlendirdi. Önceki yıllarda da sürdürülen evde temizlik ve ulaşım destek hizmetleri, 2024 yılında yeniden yapılandırılarak daha etkin hale getirildi. 2025 yılı itibarıyla ise kişisel bakım ve kuaförlük, evde bakım, fizyoterapi, psikolojik danışmanlık, akülü ve manuel tekerlekli sandalye tamir-bakım ile Mola Evi gibi yeni uygulamalar devreye alındı.

"Mola Evi" uygulamasından bugüne kadar 70 aile yararlandı

Yayımlanan 2024-2025 faaliyet raporuna göre, 2024 yılının son dokuz aylık döneminde 146 olan "Evde Temizlik Hizmeti" sayısı, 2025 yılında büyük bir ivme kazanarak 710'a yükseldi. "Engelli ve Yaşlı Hizmet Aracı" ise bir önceki yıl 364 olan hizmet sayısını, 2025 yılında bin 150'ye çıkardı. 2025 yılı itibarıyla hayata geçirilen "Evde Kişisel Bakım ve Kuaförlük Hizmeti", kısa sürede en çok talep gören hizmetlerden biri oldu. Bir yıl içerisinde tam bin 483 kez engelli ve yaşlı vatandaşa hizmet verildi. Büyükşehir Belediyesi, "Akülü ve Manuel Tekerlekli Sandalye Tamir Hizmeti" ile 286 vatandaşın teknik sorunlarını yerinde çözdü.

Büyükşehir Belediyesi, vatandaşların ruhsal ve bedensel sağlığını da öncelik haline getirdi. 2025 yılında başlatılan uzman destekli "Psikolojik Danışmanlık Hizmeti" kapsamında 578 randevu gerçekleştirilirken, hareket kısıtlılığı yaşayan bireyler için sunulan "Fizyoterapi Hizmeti" ile 211 kez profesyonel destek sağlandı. Kapaklı Sosyal Yaşam Merkezi bünyesinde hayata geçirilen "Mola Evi" uygulamasından bugüne kadar 70 aile yararlandı. Uygulama kapsamında, bakıma ihtiyaç duyan engelli ve yaşlı bireyler günün belirli saatlerinde uzman ekipler eşliğinde misafir ediliyor.

Belediye yetkilileri, engelli ve yaşlı bireylerin yaşam kalitesini artırmaya yönelik hizmetlerin sürdürüleceğini bildirdi.

Kaynak: ANKA

Tekirdağ Büyükşehir Belediyesi, Yerel Haberler, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Güncel Tekirdağ Büyükşehir Belediyesi, Engelli ve Yaşlı Vatandaşlara Yönelik Hizmetlerini Genişletti - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    SonDakika.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve sondakika.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
5 Avrupa ülkesi ayaklandı Milyonlarca sığınmacıyı Afrika’ya gönderecekler 5 Avrupa ülkesi ayaklandı! Milyonlarca sığınmacıyı Afrika'ya gönderecekler
İzmir’de dans eden kıza şok tepki: Kış günü bu kıyafetler ne İzmir'de dans eden kıza şok tepki: Kış günü bu kıyafetler ne?
ABD Başkanı Trump: İran’a kısıtlı bir saldırıyı değerlendirdiğimi söyleyebilirim ABD Başkanı Trump: İran'a kısıtlı bir saldırıyı değerlendirdiğimi söyleyebilirim
Cumhurbaşkanı Erdoğan tekrar aday olacak mı AK Parti’den net ’erken seçim’ açıklaması Cumhurbaşkanı Erdoğan tekrar aday olacak mı? AK Parti'den net 'erken seçim' açıklaması
Moda devinin kurucusu Tayland’da hayatını kaybetti Moda devinin kurucusu Tayland'da hayatını kaybetti
Dikkat çeken araştırma Kediler, insanlarda kanser tedavisi için yeni ipuçları sunabilir Dikkat çeken araştırma! Kediler, insanlarda kanser tedavisi için yeni ipuçları sunabilir

17:08
“Savcıyım“ deyip tehditler savuran kadın böyle gözaltına alındı
"Savcıyım" deyip tehditler savuran kadın böyle gözaltına alındı
16:04
Taziye mesajı, Bursa Büyükşehir Belediyesi’ndeki akraba kayırmacılığını ortaya çıkardı
Taziye mesajı, Bursa Büyükşehir Belediyesi'ndeki akraba kayırmacılığını ortaya çıkardı
16:01
Bir ailenin parçalandığı vahşette katil belediye çalışanı çıktı Mide bulandıran “taciz“ iddiası
Bir ailenin parçalandığı vahşette katil belediye çalışanı çıktı! Mide bulandıran "taciz" iddiası
15:10
’’Savcıyım’’ deyip terör estiren kadının asıl mesleği bakın ne çıktı
''Savcıyım'' deyip terör estiren kadının asıl mesleği bakın ne çıktı
14:59
İbrahim Tatlıses, 4 milyon dolar dolandırıldı
İbrahim Tatlıses, 4 milyon dolar dolandırıldı
13:28
İran’dan savaşa hazırlık gibi hamle Yeni silahı dünyaya ilan ettiler
İran'dan savaşa hazırlık gibi hamle! Yeni silahı dünyaya ilan ettiler
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda     Reklam   İletişim    Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 21.02.2026 17:31:01. #.0.5#
SON DAKİKA: Tekirdağ Büyükşehir Belediyesi, Engelli ve Yaşlı Vatandaşlara Yönelik Hizmetlerini Genişletti - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Gizlilik ve Çerez Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Sondakika.com IOS Sondakika.com Android Sondakika.com Huawei
Advertisement
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.