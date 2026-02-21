Tekirdağ Büyükşehir Belediyesi, Engelli ve Yaşlı Vatandaşlara Yönelik Hizmetlerini Genişletti

(TEKİRDAĞ) - Tekirdağ Büyükşehir Belediyesi, engelli ve yaşlı vatandaşlara yönelik evde temizlik, kişisel bakım, ulaşım, psikolojik danışmanlık ve fizyoterapi gibi hizmetlerini artırdı. Genişletilen hizmet ağıyla yüzlerce haneye ulaşılırken, Kapaklı'da hayata geçirilen Mola Evi uygulamasıyla ailelere de destek sağlandı.

Sağlık Hizmetleri Dairesi Başkanlığı'na bağlı Engelli ve Yaşlı Hizmetleri Şube Müdürlüğü, engelli ve yaşlı bireylerin yaşam kalitesini artırmak ve onları sosyal hayatın merkezinde tutmak amacıyla yürüttüğü hizmetlerini güçlendirdi. Önceki yıllarda da sürdürülen evde temizlik ve ulaşım destek hizmetleri, 2024 yılında yeniden yapılandırılarak daha etkin hale getirildi. 2025 yılı itibarıyla ise kişisel bakım ve kuaförlük, evde bakım, fizyoterapi, psikolojik danışmanlık, akülü ve manuel tekerlekli sandalye tamir-bakım ile Mola Evi gibi yeni uygulamalar devreye alındı.

"Mola Evi" uygulamasından bugüne kadar 70 aile yararlandı

Yayımlanan 2024-2025 faaliyet raporuna göre, 2024 yılının son dokuz aylık döneminde 146 olan "Evde Temizlik Hizmeti" sayısı, 2025 yılında büyük bir ivme kazanarak 710'a yükseldi. "Engelli ve Yaşlı Hizmet Aracı" ise bir önceki yıl 364 olan hizmet sayısını, 2025 yılında bin 150'ye çıkardı. 2025 yılı itibarıyla hayata geçirilen "Evde Kişisel Bakım ve Kuaförlük Hizmeti", kısa sürede en çok talep gören hizmetlerden biri oldu. Bir yıl içerisinde tam bin 483 kez engelli ve yaşlı vatandaşa hizmet verildi. Büyükşehir Belediyesi, "Akülü ve Manuel Tekerlekli Sandalye Tamir Hizmeti" ile 286 vatandaşın teknik sorunlarını yerinde çözdü.

Büyükşehir Belediyesi, vatandaşların ruhsal ve bedensel sağlığını da öncelik haline getirdi. 2025 yılında başlatılan uzman destekli "Psikolojik Danışmanlık Hizmeti" kapsamında 578 randevu gerçekleştirilirken, hareket kısıtlılığı yaşayan bireyler için sunulan "Fizyoterapi Hizmeti" ile 211 kez profesyonel destek sağlandı. Kapaklı Sosyal Yaşam Merkezi bünyesinde hayata geçirilen "Mola Evi" uygulamasından bugüne kadar 70 aile yararlandı. Uygulama kapsamında, bakıma ihtiyaç duyan engelli ve yaşlı bireyler günün belirli saatlerinde uzman ekipler eşliğinde misafir ediliyor.

Belediye yetkilileri, engelli ve yaşlı bireylerin yaşam kalitesini artırmaya yönelik hizmetlerin sürdürüleceğini bildirdi.