Tekirdağ'da Ertuğrul Fırkateyni şehitleri anıldı - Son Dakika
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Tekirdağ'da Ertuğrul Fırkateyni şehitleri anıldı

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Tekirdağ\'da Ertuğrul Fırkateyni şehitleri anıldı
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JAPONYA'da 16 Eylül 1890'da kayalıklara çarparak batan Ertuğrul Fırkateyni'nde şehit olan 527 mürettebat, Tekirdağ'da düzenlenen törenle anıldı.

JAPONYA'da 16 Eylül 1890'da kayalıklara çarparak batan Ertuğrul Fırkateyni'nde şehit olan 527 mürettebat, Tekirdağ'da düzenlenen törenle anıldı.

Japonya'da batan Ertuğrul Fırkateyni'nin komutanı Yarbay Ali Bey'in memleketi Tekirdağ'ın Süleymanpaşa ilçesinde bulunan Ertuğrul Fırkateyni Anıtı önünde şehitler için tören düzenlendi. Tekirdağ Valiliği tarafından organize edilen törene; Tekirdağ Valisi Recep Soytürk, Tekirdağ Büyükşehir Belediye Başkanı Candan Yüceer, Süleymanpaşa Kaymakamı Mahmut Nedim Tuncer, Garnizon Komutanı Tuğgeneral Aytuğ Yörüyüş, İl Emniyet Müdürü Ahmet Metin Turanlı, Sahil Güvenlik Karakol Komutanı Yüzbaşı Can Çakıcı, protokol üyeleri ve vatandaşlar katıldı. Törende, Süleymanpaşa ilçesine bağlı Dedecik Mahallesi'nde doğan Yarbay Ali Bey ile Ertuğrul Fırkateyni'nde şehit olan denizciler anıldı. Tören alanı yakınındaki bir eve Japonya bayrakları asıldı.

'BU FACİA, DERİN BİR ACI OLDU'

Törende Konuşan Tekirdağ İl Kültür ve Turizm Müdürü Ömer Faruk Karaküçük, "Bugün, burada; tarihin derinliklerinden günümüze uzanan bir dostluğu, fedakarlığı, kahramanlığı ve insanlığın en güzel değerlerinden biri olan vefayı yad etmek üzere bir araya gelmiş bulunuyoruz. 1890 yılında, iki ülke arasındaki dostluk bağlarını güçlendirmek amacıyla Japonya'ya gönderilen Ertuğrul Fırkateyni, dönüş yolunda uğradığı elim deniz kazasında yüzlerce kahramanımızı şehit vermiştir. Bu büyük facia, milletimizin hafızasında derin bir acı olarak yer etmiş; ancak aynı zamanda Türk ve Japon halklarının gönüllerinde unutulmaz bir dostluğun temellerini atmıştır. Japon halkının, kazanın ardından yaralı ve hayatta kalan denizcilerimize gösterdiği fedakarlık, şefkat ve misafirperverlik; aradan geçen yıllara rağmen unutulmamış, iki millet arasında yalnızca diplomatik değil, insani ve gönül bağlarına dayanan bir dostluğun simgesi haline gelmiştir" dedi. Namık Kemal Üniversitesi'nden Dr. Öğretim Üyesi Cem Düzen, Ertuğrul Fırkateyni'nin tarihi ile ilgili bilgiler verdi. Anıt önünde düzenlenen törende katılımcılar, hazırlanan sergiyi gezdi. Tören kapsamında vatandaşlara lokma ikramında bulunuldu.

Kaynak: DHA
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