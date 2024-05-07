Tekirdağ'da eşi tarafından öldürülen kadın ve 5 yaşındaki oğlunun cenazeleri toprağa verildi - Son Dakika
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Tekirdağ'da eşi tarafından öldürülen kadın ve 5 yaşındaki oğlunun cenazeleri toprağa verildi

Tekirdağ\'da eşi tarafından öldürülen kadın ve 5 yaşındaki oğlunun cenazeleri toprağa verildi

Tekirdağ'ın 100. Yıl Mahallesi'nde yaşayan Şirin ailesinden haber alınamaması üzerine polis ekipleri eve gitti. İçeride Şenol Şirin'in eşi ve oğlu silahla vurulmuş halde bulundu. Cenazeler, incelemenin ardından hastane morguna gönderildi. Şenol Şirin'in intihar ettiği belirlendi. Duygu Şirin ve oğlu Ali Emre'nin cenazeleri toprağa verildi.

07.05.2024 14:07
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Tekirdağ'da eşi tarafından öldürün kadın ve 5 yaşındaki oğlunun cenazeleri toprağa verildi.

100. Yıl Mahallesi'nde bir apartmanda ikamet eden Şirin ailesinden yakınlarının haber alamaması üzerine durum polis ekiplerine bildirildi.

Polis ekipleri, Cevat Kurtuluş Sokak'taki apartman dairesine gitti. Kapının açılmaması üzerine çilingir vasıtasıyla eve giren ekipler, içeride biri çocuk 3 kişinin hareketsiz yattığını gördü.

Sağlık ekipleri, Ali Emre Şirin (5), Duygu Şirin (35) ve Şenol Şirin'in (41) silahla vurulduklarını belirledi.

Cenazeler, savcının incelemesi sonrası Tekirdağ Şehir Hastanesi morguna gönderildi.

Tekirdağ Emniyet Müdürlüğünde teknisyen olarak çalışan Şenol Şirin'in, eşi ve oğlunu tabancayla vurduktan sonra intihar ettiği belirlendi.

Duygu Şirin ile oğlu Ali Emre'nin cenazeleri, Malkara ilçesinde öğle vakti kılınan cenaze namazı sonrası Deveci Mahalle Mezarlığı'nda toprağa verildi.

Şenol Şirin'in cenazesi de ikindi namazında Süleymanpaşa ilçesinde defnedilecek.

Kaynak: AA

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