Tekirdağ'da etkili sis deniz ulaşımında aksamalara yol açtı - Son Dakika
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Tekirdağ'da etkili sis deniz ulaşımında aksamalara yol açtı

Tekirdağ\'da etkili sis deniz ulaşımında aksamalara yol açtı

Tekirdağ'da sabah saatlerinden itibaren etkili olan sis, deniz ulaşımını aksattı. Sis nedeniyle rotalarına devam edemeyen 10 şilep ve tanker, Tekirdağ açıklarında demirledi. Balıkçılar ise sis nedeniyle denize açılamadı ve limanda beklemeye başladı. Sisin yarına kadar etkili olması bekleniyor.

29.02.2024 12:51  Güncelleme: 13:01
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Tekirdağ'da etkili sis deniz ulaşımında aksamalara yol açtı.

Kentte sis sabah saatlerinden itibaren görülmeye başlandı. Sis en çok deniz ulaşımını etkiledi.

Sis nedeniyle rotalarına devam edemeyen yerli ve yabancı bandıralı 10 şilep ve tanker, Tekirdağ açıklarında demirledi.

Tekirdağ Süleymanpaşa Su Ürünleri Kooperatifi Başkanı İbrahim Pehlivanoğlu, AA muhabirine, sis nedeniyle balıkçıların açılamadığını söyledi.

Sisin görüş mesafesini azalttığını ve bu yüzden teknelerin açılamadığını aktaran Pehlivanoğlu, balıkçıların limanda bekleyeceğini ifade etti.

Balıkçı Ferdi Küreşçi ise limanda ağ tamiri ve tekne bakımı yaptıklarını dile getirdi.

Sisin etkisini yetirmesiyle yeniden ava çıkacaklarını ifade eden Küreşçi, "Sabah saatlerinde başlayan sis nedeniyle denize çıkamadık. Limanda teknelerimizde olan eksiklerimizi gideriyoruz. Sis etkisini kaybettiğinde yeniden denize açılıp nasibimizi arayacağız." diye konuştu.

Hava sıcaklığının 12 derece ölçüldüğü kentte, sisin yarına kadar etkili olması bekleniyor.

Kaynak: AA

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