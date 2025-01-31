Tekirdağ\'da Feci Kaza: 8 Yaşındaki Rüya Eker Hayatını Kaybetti

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TEKİRDAĞ'ın Ergene ilçesinde otomobilin bariyere çarptığı kazada Rüya Eker (8) hayatını kaybett, anne Şenay Eker (40) ile baba Fikri Eker (48) yaralandı.

Kaza, gece saatlerinde Ergene- Çerkezköy kara yolu üzerindeki Velimeşe Kavşağı'nda meydana geldi. Fikri Eker'in kullandığı 34 CVR 142 plakalı otomobil, sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu bariyere çarparak yolun kenarına savruldu. Otomobilde sürücü Fikri Eker, eşi Şenay ile kızı Rüya Eker yaralandı. İhbarla kaza yerine sağlık ve jandarma ekipleri sevk edildi. Yaralılar, ilk müdahalelerinin ardından Çorlu Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı. Durumu ağır olan Rüya Eker, kurtarılamadı. Şenay ve Fikri Eker çiftinin tedavisinin devam ettiği belirtildi. Kaza ile ilgili soruşturma başlatıldı.