Tekirdağ'da FETÖ Operasyonu: 8 Şüpheli Gözaltına Alındı - Son Dakika
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Tekirdağ'da FETÖ Operasyonu: 8 Şüpheli Gözaltına Alındı

Tekirdağ\'da FETÖ Operasyonu: 8 Şüpheli Gözaltına Alındı

Tekirdağ Cumhuriyet Başsavcılığı koordinesinde FETÖ'ye yönelik yürütülen soruşturma kapsamında, Adalet Bakanlığı personel alımlarına ilişkin bilgilerin bulunduğu dijital materyal üzerinde yapılan incelemeler sonucunda 8 şüpheli gözaltına alındı. Şüpheliler, adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.

30.05.2024 11:01
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Tekirdağ'da FETÖ'ye yönelik operasyonda 8 şüpheli gözaltına alındı.

Tekirdağ Cumhuriyet Başsavcılığı koordinesinde söz konusu terör örgütüne ilişkin yürütülen soruşturma çerçevesinde İl Emniyet Müdürlüğü Terörle Mücadele Şube ekiplerince, 2012-2013 yıllarında Adalet Bakanlığı personel alımlarına başvuruda bulunan adaylardan bazılarının alım önceliklerine göre örgüt mensuplarınca kodlandığı ve bu kişilere referans olanların bilgilerinin bulunduğu dijital materyal üzerindeki incelemelerde kentte ikamet ettiği belirlenen 7 şüpheli ve ilde güncel olarak örgüt için faaliyet yürüttüğü iddia edilen bir zanlının yakalanması için çalışma başlatıldı.

Düzenlenen operasyonla 8 şüpheli gözaltına alındı.

Polisteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen şüpheliler çıkarıldıklarını hakimlikçe adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.

Kaynak: AA

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Son Dakika Güncel Tekirdağ'da FETÖ Operasyonu: 8 Şüpheli Gözaltına Alındı - Son Dakika

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SON DAKİKA: Tekirdağ'da FETÖ Operasyonu: 8 Şüpheli Gözaltına Alındı - Son Dakika
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