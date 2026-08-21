Tekirdağ\'da Forklift Kazası: 16 Yaşındaki Motosiklet Sürücüsü Yaralandı

TEKİRDAĞ'da yük taşıma işlemi sırasında hareket halinde olan forklifte çarpan motosikletin sürücüsü A.Ö. (16), yaralandı. Kaza, çevredeki güvenlik kamerasına yansıdı.

Kaza, önceki gün Yeni Sanayi Sitesi'nde meydana geldi. A.Ö.'nün kullandığı motosiklet, yük indirmek için hareket eden forklifin çatal uzatmasına çarptı. Çarpmanın şiddetiyle motosikletten düşen A.Ö. yaralandı. A.Ö.'nün yardımına önce çevrede bulunanlar koştu. İhbar üzerine gelen sağlık ekipleri tarafından hastaneye kaldırılan A.Ö. tedavi altına alındı.

Polisin inceleme başlattığı kaza çevrede bulunan güvenlik kamerasına yansıdı.