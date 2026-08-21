Tekirdağ'da Forklift Kazası: 16 Yaşındaki Motosiklet Sürücüsü Yaralandı - Son Dakika
Üye Girişi
Son Dakika Logo

Tekirdağ'da Forklift Kazası: 16 Yaşındaki Motosiklet Sürücüsü Yaralandı

Tekirdağ\'da Forklift Kazası: 16 Yaşındaki Motosiklet Sürücüsü Yaralandı
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Tekirdağ'da bir motosiklet, hareket halindeki forklifte çarptı; 16 yaşındaki sürücü yaralandı.

TEKİRDAĞ'da yük taşıma işlemi sırasında hareket halinde olan forklifte çarpan motosikletin sürücüsü A.Ö. (16), yaralandı. Kaza, çevredeki güvenlik kamerasına yansıdı.

Kaza, önceki gün Yeni Sanayi Sitesi'nde meydana geldi. A.Ö.'nün kullandığı motosiklet, yük indirmek için hareket eden forklifin çatal uzatmasına çarptı. Çarpmanın şiddetiyle motosikletten düşen A.Ö. yaralandı. A.Ö.'nün yardımına önce çevrede bulunanlar koştu. İhbar üzerine gelen sağlık ekipleri tarafından hastaneye kaldırılan A.Ö. tedavi altına alındı.

Polisin inceleme başlattığı kaza çevrede bulunan güvenlik kamerasına yansıdı.

Kaynak: DHA

Trafik Kazaları, Motosiklet, Tekirdağ, Güvenlik, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Güncel Tekirdağ'da Forklift Kazası: 16 Yaşındaki Motosiklet Sürücüsü Yaralandı - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    SonDakika.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve sondakika.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
Gurbetçiler dönüş yolunda Sınırda yoğunluk var Gurbetçiler dönüş yolunda! Sınırda yoğunluk var
Bakan Memişoğlu’ndan sağlık çalışanlarına müjde: Hastanelere 24 saat kreş hizmeti geliyor Bakan Memişoğlu'ndan sağlık çalışanlarına müjde: Hastanelere 24 saat kreş hizmeti geliyor
DEM Parti “Diyarbakır’da dört belediye eş başkanı görevden alındı” iddialarını yalanladı DEM Parti “Diyarbakır’da dört belediye eş başkanı görevden alındı” iddialarını yalanladı
Antalya’da kahreden olay Yaşlı anne ile kızı aynı evde ölü bulundu Antalya'da kahreden olay! Yaşlı anne ile kızı aynı evde ölü bulundu
Romelu Lukaku’dan Fenerbahçe sonrası planını duyurdu: Geri döneceğim Romelu Lukaku'dan Fenerbahçe sonrası planını duyurdu: Geri döneceğim
İzmir’de belediye başkanının makam aracına silahlı saldırı İzmir’de belediye başkanının makam aracına silahlı saldırı

14:24
Çok konuşulacak Osman Aşkın Bak-Aziz Yıldırım görüntüsü
Çok konuşulacak Osman Aşkın Bak-Aziz Yıldırım görüntüsü
14:13
Özgür Özel’den Öcalan’ın yolladığı ’özel selama’ yanıt
Özgür Özel'den Öcalan'ın yolladığı 'özel selama' yanıt
13:54
Cengiz Ünder de gidiyor Paraya para demeyecek
Cengiz Ünder de gidiyor! Paraya para demeyecek
13:46
Aziz İhsan Aktaş’ın savunmasından yeni detaylar Dekontları mahkemeye sundu, o toplantıda yaşananları anlattı
Aziz İhsan Aktaş'ın savunmasından yeni detaylar! Dekontları mahkemeye sundu, o toplantıda yaşananları anlattı
12:15
Erdal Beşikçioğlu, siyasete girdiğine pişman oldu: Özgürlüğüme kavuşunca...
Erdal Beşikçioğlu, siyasete girdiğine pişman oldu: Özgürlüğüme kavuşunca...
11:57
Emekli polis, eşini öldürüp cansız bedeninin başında bekledi
Emekli polis, eşini öldürüp cansız bedeninin başında bekledi
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda     Reklam   İletişim    Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 21.08.2026 14:29:52. #7.12#
SON DAKİKA: Tekirdağ'da Forklift Kazası: 16 Yaşındaki Motosiklet Sürücüsü Yaralandı - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Gizlilik ve Çerez Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Sondakika.com IOS Sondakika.com Android Sondakika.com Huawei
Advertisement
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.