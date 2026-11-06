Tekirdağ'da GDO'lu mısır davasında 17 sanığın yargılanması 5 Şubat 2027'ye ertelendi - Son Dakika
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Tekirdağ'da GDO'lu mısır davasında 17 sanığın yargılanması 5 Şubat 2027'ye ertelendi

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Tekirdağ'da Rusya ve Ukrayna'dan sahte raporlarla GDO'lu mısır ithal ettikleri iddiasıyla 17 sanığın yargılanmasına devam edildi. Mahkeme bilirkişi raporunu bekleyerek duruşmayı 5 Şubat 2027'ye erteledi. Sanıklar hakkında 5 yıldan 20 yıla kadar hapis cezası talep ediliyor.

Tekirdağ'da, Ukrayna ve Rusya'dan sahte analiz raporlarıyla genetiği değiştirilmiş organizma (GDO) bulunan mısır ithal ettikleri iddiasıyla 17 sanığın yargılanmasına devam edildi.

Tekirdağ 1. Ağır Ceza Mahkemesindeki duruşmaya, aralarında memur, gümrük müşaviri ve iş insanlarının bulunduğu tutuksuz 2 sanık ile taraf avukatları katıldı.

Sanıklar, önceki savunmalarını tekrar etti.

Mahkeme, bilirkişi raporunun beklenmesine karar vererek duruşmayı 5 Şubat 2027'ye erteledi.

Sanıklar hakkında "resmi belgede sahtecilik", "Biyogüvenlik Kanunu'na muhalefet", "ithali yasak eşyayı ülkeye sokmak" ve "kişilerin hayatını ve sağlığını tehlikeye sokacak gıdalar üretmek" suçlarından 5 yıldan 20 yıla kadar hapis cezası talep ediliyor.

Tekirdağ Cumhuriyet Başsavcılığınca Mayıs 2024'te başlatılan soruşturma kapsamında, sahte evrakla Rusya ve Ukrayna'dan GDO'lu ürün getirildiği iddiasıyla 17 kişi gözaltına alınmış, şüpheliler adli kontrol şartıyla serbest bırakılmıştı.

Kaynak: AA
Tekirdağ3. SayfaMahkemeGüncelRusyaMısırSon Dakika

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SON DAKİKA: Tekirdağ'da GDO'lu mısır davasında 17 sanığın yargılanması 5 Şubat 2027'ye ertelendi - Son Dakika
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