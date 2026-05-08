Tekirdağ'da Glutensiz Yaşam Etkinliği - Son Dakika
Üye Girişi
Son Dakika Logo

Tekirdağ'da Glutensiz Yaşam Etkinliği

Tekirdağ\'da Glutensiz Yaşam Etkinliği
08.05.2026 09:22
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

9 Mayıs Dünya Çölyak Günü’nde farkındalık etkinliği, sağlıklı beslenme ve hareketli yaşamı teşvik etti.

Tekirdağ'da "Glutensiz ve Hareketli Yaşam" etkinliği gerçekleştirildi.

Tekirdağ Milli Eğitim Müdürlüğü koordinasyonunda, Ebru Nayim Fen Lisesi Sosyal Yardımlaşma ve Sosyal Sorumluluk Projeleri Kulübü öğrencileri tarafından Büyükşehir Belediyesi Vali Enver Salihoğlu Ortaokulunda 9 Mayıs Dünya Çölyak Günü etkinliği düzenlendi.

Program kapsamında öğrencilerde çölyak hastalığı ve glüten konusunda farkındalık oluşturulması, sağlıklı beslenme alışkanlıklarının desteklenmesi ve fiziksel aktivitenin önemine dikkat çekilmesi amaçlandı.

Etkinlik alanında oluşturulan stantlarda öğrenciler, çölyak hastalığı ve glüten hakkında temel bilgiler edinirken, paketli ürünler üzerinden etiket okuma uygulamalarıyla içerik analiz becerilerini geliştirme fırsatı buldu.

Program kapsamında kurulan "Oyun ve Fiziksel Aktivite Alanı"nda öğrenciler eğitsel oyunlar ve çeşitli parkurlarla hareketli yaşam alışkanlıklarını deneyimledi.

"Glütensiz Tadım Standı"nda ise glütensiz ürünlerin tanıtımı ve tadımı gerçekleştirildi.

İl Milli Eğitim Müdürü Abdülaziz Yeniyol ve İl Sağlık Müdürü Lütfi Çağatay Onar stantları gezerek öğrencilerle sohbet etti.

Kaynak: AA

Etkinlik, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Güncel Tekirdağ'da Glutensiz Yaşam Etkinliği - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    SonDakika.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve sondakika.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
Kafasına saplanan satırla yürüyerek hastaneye gitti Kafasına saplanan satırla yürüyerek hastaneye gitti
İşte ODTÜ bahar şenliğindeki olayların başlama anı İşte ODTÜ bahar şenliğindeki olayların başlama anı
MSB: YILDIRIMHAN 3 ton harp başlığı taşıma kapasitesine sahip MSB: YILDIRIMHAN 3 ton harp başlığı taşıma kapasitesine sahip
Bu nasıl gelenek Videoyu izleyenler ikiye bölündü Bu nasıl gelenek? Videoyu izleyenler ikiye bölündü
Kızılırmak kıyısında vahşet Belediye başkanı görünce çıldırdı Kızılırmak kıyısında vahşet! Belediye başkanı görünce çıldırdı
Uluslararası Ulaştırma Forumu’nun 2027 dönem başkanı Türkiye oldu Uluslararası Ulaştırma Forumu'nun 2027 dönem başkanı Türkiye oldu

09:53
Alex de Souza’dan Fenerbahçe’deki seçim için gece yarısı açıklama
Alex de Souza'dan Fenerbahçe'deki seçim için gece yarısı açıklama
09:46
Fenerbahçe’de deprem Seçim sonrası ortalık yanacak
Fenerbahçe'de deprem! Seçim sonrası ortalık yanacak
09:27
Marmaris Belediyesi’nden skandal karar Yüzücüler boş havuzda antrenman yaptı
Marmaris Belediyesi'nden skandal karar! Yüzücüler boş havuzda antrenman yaptı
09:22
Burcu Köksal, AK Parti’ye geçmesine neden olan olayı anlattı
Burcu Köksal, AK Parti’ye geçmesine neden olan olayı anlattı
07:29
İBB’ye yeni operasyon Üst düzey isimler dahil 29 kişi gözaltına alındı
İBB'ye yeni operasyon! Üst düzey isimler dahil 29 kişi gözaltına alındı
06:52
Piyasalar diken üstünde Petrol 200 doları görebilir
Piyasalar diken üstünde! Petrol 200 doları görebilir
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda     Reklam   İletişim    Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 8.05.2026 10:00:10. #7.12#
SON DAKİKA: Tekirdağ'da Glutensiz Yaşam Etkinliği - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Gizlilik ve Çerez Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Sondakika.com IOS Sondakika.com Android Sondakika.com Huawei
Advertisement
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.